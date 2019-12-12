"Формула майбутнього": Зеленський дебютував як колумніст

Президент України Володимир Зеленський написав першу в житті колонку для українського ЗМІ. У ній глава держави розмірковував на тему "формули майбутнього" країни.

Колонка з'явиться на сторінках спеціального випуску журналу "НВ Світ у 2020", повідомляє "Новое время" і відобразить бачення п'яти ключових державних пріоритетів Зеленським.

У статті президент визнав, що зараз Україна не може претендувати на глобальне лідерство "в розмірах території, військової могутності та обсягах добування корисних копалин, а також "в технологіях і промисловому потенціалі".

"Але ми точно можемо стати найдинамічнішою країною світу. Країною з найшвидшим темпом позитивних змін – не тільки в економіці, але і у всіх сферах життя. Можемо довести, що неможливе можливо. Довести це друзям, ворогам, але перш за все – самим собі", – переконаний Зеленський.

За його словами, подібна "формула майбутнього для України" складається з п'яти складових.

Сторінка спецвипуску "НВ" з колонкою президента "Новое время"

Перша з них – мир. "Без миру ніякого розвитку бути не може. Ми хочемо миру на наших умовах. Тобто з поверненням Україні територій і наших людей", – вважає Зеленський.

Другим фактором президент називає "ефективні інститути та прозорі правила гри, обов'язкові для всіх". Сюди він включає перемогу над корупцією і справедливі суди, рівність всіх перед законом, захист прав власності.

Третій фактор – інвестиції. "Тому знадобиться прибрати непрохідні бар'єри і непотрібні регуляції, які гальмують розвиток бізнесу", – пояснив Зеленський.

Володимир Зеленський

Четвертий – "якісно інша інфраструктура". "І це не тільки дороги, хоча дороги – в першу чергу. Це все те, що допомагає людині жити і добиватися успіху в Україні. Інфраструктура медична й освітня, цифрова та енергетична, фінансова та комунальна", – пише президент.

Останнім, п'ятим фактором він називає народовладдя. "Не декларативне, а реальне. Механізм, який дозволить людям впливати на рішення влади, – від рівня громади до рівня президента", – підсумував Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журнал Time помістив на обкладинку свого випуску, який вийде 16 грудня, фото президента України Володимира Зеленського із заголовком: "Людина посередині. Український президент Володимир Зеленський спійманий в пастку між Путіним і Трампом".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!