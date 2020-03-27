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27 березня • оновлено в 10:53
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Фонд Новинського передав до Маріуполя апарати ШВЛ та засоби захисту медиків

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Народний депутат України, засновник Благодійного Фонду в Честь Покрова Пресвятої Богородиці Вадим Новинський передав лікарні швидкої допомоги Маріуполя медичне обладнання та засоби захисту для боротьби з коронавірусом.

Відділення реанімації лікарні поповнили два апарати штучної вентиляції легенів, кожен з яких розрахований на одночасну роботу для двох пацієнтів, а також двісті костюмів професійного захисту багаторазового використання і двісті захисних окулярів для лікарів.

"Досвід Китаю каже, що запорука успіху в боротьбі з коронавірусом – це повсюдна сувора дисципліна, це жорсткі заходи, введені державою і їх неухильне виконання на місцях. Це той посильний внесок, яким кожен з нас сьогодні може допомогти державі, щоб зупинити загальну біду. Хочу запевнити вас, що наш Благодійний Фонд продовжує закупівлі, вже проплачені наступні партії обладнання та засобів захисту, і в міру наявності у постачальників ми будемо привозити їх в Україну. Але мені дуже хотілося б, щоб ця медична техніка придалася маріупольській лікарні виключно для допомоги при планових операціях, а не в ургентних випадках. Молимося за те, щоб після Пасхи вірус відступив. Упевнений, Господь нас не залишить!", – зазначив Новинський, передаючи обладнання.

Фонд Новинського передав до Маріуполя апарати ШВЛ та засоби захисту медиків

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко запевнив, що влада міста вже зробила необхідний комплекс превентивних заходів, і на сьогодні ситуація знаходиться під контролем: в Маріуполі зафіксовано тільки один випадок коронавірусу.

"Консолідація зусиль жителів міста, влади і таких благодійників як Вадим Новинський дає надію на те, що нам вдасться максимально стримати поширення вірусу. І сьогодні, завдяки цій допомозі, цьому сучасному обладнанню, наші справжні герої, наші медики отримали чіткий сигнал про те, що на своїх робочих місцях вони захищені. Спасибі, Вадим Владиславович!", – сказав Бойченко, звертаючись до Новинського.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особа
Вадим Новинський
Місце
Україна
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Коломиец Владислав
Коломиец Владислав
Вобщем сейчас ситуация такая что деньги особо не спасут от пандемии, все в равных условиях, что богатый, что бедный. Но привычка как вторая натура. Возможно надеятся таким образом открыть ворота в Рай？
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