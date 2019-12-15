Філатов пригрозив звільнити чиновників за ігнорування проблеми позабалансних мереж і будинків у Дніпрі

Чиновникам міськради Дніпра, котрі ігнорують проблеми мешканців відомчого житла, будинків ОСББ і ЖБК, а також перекидають одне на одного відповідальність за обслуговування мереж, загрожують кадрові санкції.

На цьому міський голова Дніпра Борис Філатов наголосив у коментарі до нового випуску авторської програми на своєму youtubе-каналі. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

Тривалий час профільні відомства міськради ігнорували проблему, адже її вирішення – занадто клопітка справа. За словами очільника Дніпра, після чималої кількості прийомів громадян, вираз "у нас на балансі це не знаходиться" для нього перетворився на лайку.

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