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15 грудня • оновлено в 12:11
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Філатов пригрозив звільнити чиновників за ігнорування проблеми позабалансних мереж і будинків у Дніпрі

1.1т
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Чиновникам міськради Дніпра, котрі ігнорують проблеми мешканців відомчого житла, будинків ОСББ і ЖБК, а також перекидають одне на одного відповідальність за обслуговування мереж, загрожують кадрові санкції.

На цьому міський голова Дніпра Борис Філатов наголосив у коментарі до нового випуску авторської програми на своєму youtubе-каналі. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

Тривалий час профільні відомства міськради ігнорували проблему, адже її вирішення – занадто клопітка справа. За словами очільника Дніпра, після чималої кількості прийомів громадян, вираз "у нас на балансі це не знаходиться" для нього перетворився на лайку.

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Особа
Борис Філатов
Місце
Україна Дніпро
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