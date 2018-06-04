Фейгін прояснив ситуацію з обміном Сущенка

Українського журналіста Романа Сущенка, якого в Росії посадили на 12 років за звинуваченням у шпигунстві, можуть обміняти на заарештованого головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського.

Таку заяву зробив в ефірі ObozTV російський адвокат Сущенко Марк Фейгін.

На думку Фейгіна, Вишинського точно обміняють, оскільки Москва зацікавлена ​​в його поверненні.

"Питання, на кого обміняти - на Сенцова або Сущенка - відкрите, але є вибір, на кого. В України є список з 23 російських громадян - в основному російських військовослужбовців, які були взяті в полон на Донбасі, але не тільки - співробітники спецслужб там теж є. Тому там обмінного матеріалу досить", - зазначив адвокат.

"Все вирішує Москва - якщо Москва зважиться обміняти Вишинського на Сущенка, значить, повернеться Сущенко", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Московський міський суд засудив незаконно утримуваного українського журналіста Романа Сущенка до 12 років суворого режиму. Прокурори наполягали на 14 роках в'язниці.

Пізніше з'явилася реакція президента України. Петро Порошенко заявив, що "подібними вироками Кремль демонструє панічний страх".

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 18:00 на ObozTV.