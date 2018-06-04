УкрEngРус
Реєстрація
БлогиСвіт

Фейгін прояснив ситуацію з обміном Сущенка

1.5тЧитати новину російською

Українського журналіста Романа Сущенка, якого в Росії посадили на 12 років за звинуваченням у шпигунстві, можуть обміняти на заарештованого головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського.

Таку заяву зробив в ефірі ObozTV російський адвокат Сущенко Марк Фейгін.

На думку Фейгіна, Вишинського точно обміняють, оскільки Москва зацікавлена ​​в його поверненні.

Новини
"Уже влітку": Україні спрогнозували гучні поступки Путіна

"Питання, на кого обміняти - на Сенцова або Сущенка - відкрите, але є вибір, на кого. В України є список з 23 російських громадян - в основному російських військовослужбовців, які були взяті в полон на Донбасі, але не тільки - співробітники спецслужб там теж є. Тому там обмінного матеріалу досить", - зазначив адвокат.

"Все вирішує Москва - якщо Москва зважиться обміняти Вишинського на Сущенка, значить, повернеться Сущенко", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Московський міський суд засудив незаконно утримуваного українського журналіста Романа Сущенка до 12 років суворого режиму. Прокурори наполягали на 14 роках в'язниці.

Пізніше з'явилася реакція президента України. Петро Порошенко заявив, що "подібними вироками Кремль демонструє панічний страх".

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 18:00 на ObozTV.

Читайте всі новини по темі "Справа журналіста Сущенко" на сайті "Обозреватель".

Теми
Справа журналіста СущенкоУкраїнські політв'язні в РосіїЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особи
Марк ФейгінРоман СущенкоКирило Вишинський
Місце
Україна
Об'єкт
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги