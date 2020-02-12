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12 лютого • оновлено в 13:29
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/ Політика

Федина назвала справу про погрози Зеленському дискредитацією ветеранів

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Народна депутатка партії "Європейська солідарність" Софія Федина, якій вручили підозру через погрози президенту Володимиру Зеленському, заявила, що справа проти неї – дискредитація волонтерів та ветеранів.

Таку заяву вона зробила під будівлею Державного бюро розслідувань.

"Справа проти мене, інших ветеранів та волонтерів – це спроба дискредитувати волонтерсько-ветеранський рух і знищити ті середовища, які боряться за незалежну Україну", – сказала депутатка.

Софія Федина

Софія Федина

prm.ua

Вона додала, що правда все одно перемагає.

"Правду та справедливість за грати не сховаєш. Вона все одно перемагає!", – зауважила Федина.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • народна депутатка Софія Федина повідомила, що на її адресу почали надходити погрози після того, як вона розкритикувала Володимира Зеленського за візит у Золоте на Донбас, заговоривши про "випадкове вбивство" президента.

  • Незабаром через скандальну заяву на Федину завели кримінальну справу за "заклик до вбивства людини й повалення державної влади".

  • Слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в загрозі вбивства президента Володимира Зеленського нардепці Софії Федині.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Софія Федина
Місце
Україна
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Коментарі
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фил филька
фил филька
сразу видно хорошая ученица у петьки. тот тоже всегда говорит это не на меня наезд это наезд на украину. как все таки упорыши любят себя отождествлять с чем то большим находясь при этом в меньшинстве))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ветеранами могут считаться только те кто воевал в ВСУ а добровольцы не могут считаться ветеранами и атошниками т.к. они не подчинялись ВСУ и шли добровольно а значит им не пологаеться никаких льгот и выплат от государства раз шли сами то ничего и не положено юридически тем более они не подчинялись командованию ВСУ а значит они юридически не солдаты Украины и Украина за них не несёт никакой ответственности как и рашка за своих бурятов
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1
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фил филька
фил филька
моня, это точно ты? ))
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Александрович Валера
Александрович Валера
Выкручивается теперь
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2
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