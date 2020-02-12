Федина назвала справу про погрози Зеленському дискредитацією ветеранів

Народна депутатка партії "Європейська солідарність" Софія Федина, якій вручили підозру через погрози президенту Володимиру Зеленському, заявила, що справа проти неї – дискредитація волонтерів та ветеранів.

Таку заяву вона зробила під будівлею Державного бюро розслідувань.

"Справа проти мене, інших ветеранів та волонтерів – це спроба дискредитувати волонтерсько-ветеранський рух і знищити ті середовища, які боряться за незалежну Україну", – сказала депутатка.

Софія Федина prm.ua

Вона додала, що правда все одно перемагає.

"Правду та справедливість за грати не сховаєш. Вона все одно перемагає!", – зауважила Федина.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

народна депутатка Софія Федина повідомила, що на її адресу почали надходити погрози після того, як вона розкритикувала Володимира Зеленського за візит у Золоте на Донбас, заговоривши про "випадкове вбивство" президента.

Незабаром через скандальну заяву на Федину завели кримінальну справу за "заклик до вбивства людини й повалення державної влади".

Слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в загрозі вбивства президента Володимира Зеленського нардепці Софії Федині.

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