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Федина: атаки на мову — перші кроки до знищення країни

13.5тЧитати матеріал російською

Атаки на мову – перші кроки до знищення країни.

Про це заявила у Facebook українська співачка і волонтер Софія Федина, яка увійшла в першу десятку виборчого списку "Європейської солідарності".

Так, у партії Петра Порошенка відреагували на заяви команди Зеленського щодо зміни закону про мову.

Федина: атаки на мову — перші кроки до знищення країни

Facebook Софії Федини

“Мова – не іграшка – нею не бавляться. Мова, як пісня, єднає, навіть людей різних національностей. Мова – це те, що є наріжним каменем української державності. Атаки на мову – перші кроки до знищення країни, і ми через цей досвід проходили десятки разів... Чому ж толеруємо нині? Українська мова – це і моя душа. І я її захищатиму. Тому сьогодні пліч-о-пліч стою із "Європейською солідарністю", – написала Федина.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, команда "Європейської солідарності" визначила ключові завдання, з якими вона йде на вибори до Верховної Ради. Серед пріоритетів – звільнення від російської окупації анексованого Криму і захоплених територій Донбасу, вступ до ЄС і НАТО.

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Особа
Софія Федина
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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ivanov vlad
ivanov vlad
Хотите изменить что- то с языком? -Так вырвите себе его!! Или в своем израиле иврит изменяйте!!! А НАШУ МОВУ НЕ ТРОГАЙТЕ!!!
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Никулина Ирина
Никулина Ирина
Спаcи6о тoмy, кто показaл мне этот чудo-caйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/nbk3ah Прocто пройдя опpoc пoлучилa почти пoлyгодовую зарплатy)) Пoльзуйтeсь, пoкa есть вoзможнocть=)
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Ferat Bey
Ferat Bey
В конце концов пусть хорват и серб, узбек и беларус, украинец и русский... говорят друг с другом на английском. Пусть русский или "русскоязычный украинец" говорит на английском в Украине, если уж ему так не хочется говорить на украинском. Английский язык -- это международный язык общения и он идеологически абсолютно нейтрален. И никаких проблем. Никаких нарушений прав человека. Посмотрите, несколько миллионов русских живут в Германии, Британии, Франции, США... и они не требуют там чтобы русский язык был государственным, а учат английский и уже многие говорят на английском. Почему же в Украине должно быть по-другому? Потому что русские -- это старший брат? Получается так. На самом деле, русских имперцев бесит то, что они в Украине по новому закону о украинском языке стали национальным меньшинством (как все другие национальные меньшинства Украины, вот так). До принятия этого закона, русские в Украине, фактически и юридически, были государственнообразующей нацией наравне с украинцами. А теперь русские -- национальное меньшинство в Украине. Вот русских имперцев и выворачивает от злости наизнанку. А такие как Зеленский и любители его "95 квартала" играют руским имперцам на руку. И не знаешь кто хуже. Хотя, кто хуже, давно сказал С. Петлюра: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди"
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