Федина: атаки на мову — перші кроки до знищення країни

Атаки на мову – перші кроки до знищення країни.

Про це заявила у Facebook українська співачка і волонтер Софія Федина, яка увійшла в першу десятку виборчого списку "Європейської солідарності".

Так, у партії Петра Порошенка відреагували на заяви команди Зеленського щодо зміни закону про мову.

Facebook Софії Федини

“Мова – не іграшка – нею не бавляться. Мова, як пісня, єднає, навіть людей різних національностей. Мова – це те, що є наріжним каменем української державності. Атаки на мову – перші кроки до знищення країни, і ми через цей досвід проходили десятки разів... Чому ж толеруємо нині? Українська мова – це і моя душа. І я її захищатиму. Тому сьогодні пліч-о-пліч стою із "Європейською солідарністю", – написала Федина.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, команда "Європейської солідарності" визначила ключові завдання, з якими вона йде на вибори до Верховної Ради. Серед пріоритетів – звільнення від російської окупації анексованого Криму і захоплених територій Донбасу, вступ до ЄС і НАТО.

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