Головна Новини
29 грудня • оновлено в 19:34
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Фаріон відмовилася йти в президенти Росії, назвавши російську культуру рабською. Відео

1.6т
Читати матеріал російською

Народний депутат VII скликання від "Свободи", мовознавець, громадський і політичний діяч Ірина Фаріон назвала російську культуру рабською.

Так вона пояснила, чому не змогла б стати президентом Російської Федерації. З такою заявою Фаріон виступила в ефірі ток-шоу на телеканалі "НТА" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Це неможливо, тому що президент кожної держави – то колективний розум. Московит ніколи в житті не асоціював би свою державу зі світоглядом і мисленням Ірини Фаріон. Тому що Ірина Фаріон є націоцентричною особистістю, і Ірина Фаріон – це, перш за все, сповідування культури. Мене ніколи не цікавила московська культура, тому що це культура раба", – заявила громадський діяч.

Ірина Фаріон

Ірина Фаріон

Скріншот з відео

Новини
"Дістанете в писок!" Фаріон вгамувала "слугу народу" через Росію

Фаріон відмовилася йти в президенти Росії, назвавши російську культуру рабською. Відео

Скріншот з відео

Раніше OBOZREVATEL писав, що Ірина Фаріон заявила, що Україні потрібно загнати Росію в її історичні межі та заблокувати розвиток країни-агресора.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Карина Бондаренко
Особа
Ірина Фаріон
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
5
19
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Не, если не Собчак то конечно Фарион. Все поржали?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
У ведьмы окончательно крышу снесло. Тут медицина абсолютно бессильна!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Бляхер Гиперлуп Омельянович
Бляхер Гиперлуп Омельянович
Блин, я от заголовка чуть бутылку пиво не вылил на новенький MacBook PRO13, подаренный себе на Новый год!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги