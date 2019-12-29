Фаріон відмовилася йти в президенти Росії, назвавши російську культуру рабською. Відео

Народний депутат VII скликання від "Свободи", мовознавець, громадський і політичний діяч Ірина Фаріон назвала російську культуру рабською.

Так вона пояснила, чому не змогла б стати президентом Російської Федерації. З такою заявою Фаріон виступила в ефірі ток-шоу на телеканалі "НТА" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Це неможливо, тому що президент кожної держави – то колективний розум. Московит ніколи в житті не асоціював би свою державу зі світоглядом і мисленням Ірини Фаріон. Тому що Ірина Фаріон є націоцентричною особистістю, і Ірина Фаріон – це, перш за все, сповідування культури. Мене ніколи не цікавила московська культура, тому що це культура раба", – заявила громадський діяч.

Ірина Фаріон Скріншот з відео

Скріншот з відео

Раніше OBOZREVATEL писав, що Ірина Фаріон заявила, що Україні потрібно загнати Росію в її історичні межі та заблокувати розвиток країни-агресора.

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