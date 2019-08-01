Фальсифікаторам виборів у Раду загрожує 10 років в’язниці — прокуратура

У Запорізькій області спалахнув скандал. Протоколи на позачергових виборах до Верховної Ради у ВО №80 (м. Мелітополь із передмістям) були підписані членами виборчої комісії ще до підрахунку голосів і оголошення результатів волевиявлення.

Про це в коментарi OBOZREVATEL заявив керівник Мелітопольської місцевої прокуратури Костянтин Бандура. За його словами, завізовані 6-ма членами ДВК порожні протоколи були виявлені у комісії №230755, розташованій у НВК №16, у виборчому окрузі №80.

Для членів цієї виборчої комісії Мелітопольська місцева прокуратура вимагає максимального покарання, зазначеного у санкції ч. 4 ст. 158 Кримінального кодексу України, а саме — позбавлення волі на термін до 10 років.

Також Костянтин Бандура повідомив про розслідування порушень виборчого законодавства на дільничних виборчих комісіях №230292 і №230293.

Зокрема, там під час волевиявлення на позачергових виборах до Верховної Ради у виборчому окрузі №80 відбулися:

• голосування членом ДВК більш ніж одним бюлетенем

• голосування виборцем більш ніж одним бюлетенем

• голосування виборцем поза межами виборчої кабінки.

"Порушення виборчого законодавства на дільничних виборчих комісіях №230292, №230293З були зафіксовані на відео й оприлюднені у телеефірі", — підкреслив керівник Мелітопольської місцевої прокуратури.

За словами Костянтина Бандури, цим фальсифікаторам виборів у виборчому окрузі №80 загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на позачергових виборах до Верховної ради у виборчому окрузі №80 (м. Мелітополь із передмістям), згідно з рішенням ОВК, переміг чинний міський голова Мелітополя Сергій Мінько. Розрив між ним і його найближчим суперником становив приблизно 2400 голосів.

Кількість виборців на дільницях, де було зафіксовано фальсифікацію виборів, – понад шість тисяч осіб.

Сергій Мінько Портал Акцент

Як повідомляв OBOZREVATEL, діяльність міського голови Мелітополя Сергія Мінька протягом п'яти років завдала колосальної шкоди бюджету й інтересам міста. Депутати міськради звернулися до поліції, прокуратури, ДБР і НАБУ.

Також скандальний мер Мінько брав участь у проросійських мітингах у Мелітополі. Під прапором країни-агресора він закликав жителів міста до сепаратистського референдуму й обіцяв домогтися торгівлі з Митним союзом.

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