'Європейська солідарність' на виборах у Харкові випередила 'Слугу народу'

Партія "Європейська солідарність" на виборах у Харківську міську раду випередила партію "Слуга народу".

Про це з посиланням на результати паралельного підрахунку голосів повідомила народна депутатка, керівниця Зарківськоі територіальної організації партії Ірина Фріз, пишуть у пресслужбі "Євросолідарності".

"Європейська солідарність" – єдина з демократичних загальноукраїнських опозиційних партій у Харкові, яка за паралельним підрахунком голосів випередила партію Зе-влади та посідає третє місце", – зазначає Фріз.

За підрахунками партійного штабу, "Європейська солідарність" отримала у Харкові 9,36% підтримки виборців, "Слуга народу" – 8,85%.

"Дякуємо нашим виборцям за свідомий вибір та наданий нам кредит довіри. Ми вас не підведемо", – пише Ірина Фріз.