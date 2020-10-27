'Європейська солідарність' буде представлена в радах усіх рівнів від Сходу до Заходу

Депутати від партії "Європейська солідарність" будуть представлені в усіх обласних радах, міських радах обласних центрів, у міських радах Кривого Рогу, Краматорська, Слов’янська, Старобільська і багатьох інших міст.

Про це розповів перший заступник керівника Штабу партії "Європейська солідарність" Сергій Березенко, повідомляє пресслужба політсили.

"Ми зібралися підбити попередні підсумки голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. В середньому опрацьовано понад 80% протоколів по країні, і ми можемо стверджувати, що вже намітились певні тренди, які очевидно не будуть порушені при підрахунку 100% голосів", – зауважив він.

"Європейська солідарність" проходить і створює фракції в усіх обласних радах України і в Києві. Представники "Європейської Солідарності" створюють фракції в усіх міських радах обласних центрів всіх областей України. Окрім цього "Європейська солідарність" проходить в міську раді міста Кривий Ріг, де утворить власну фракцію", – розповів Сергій Березенко.

"В місті Краматорськ "Європейська солідарність" проходить впевнено і отримає понад 7,7% голосів. Також "Європейська солідарність" утворить фракцію в раді міста Слов’янськ, який був звільнений Збройними силами України, і на сьогоднішній день мешканці Слов’янська також довірили представляти свої інтереси "Європейській солідарності". "ЄС" в Луганський області проходить в місті Старобільськ, яке є одним із найбільш східних міст України", – прокоментував Березенко.

"До 9% "Європейська солідарність" набирає у Харківській, Полтавській і Чернігівській областях. Від 9 до 14% ми набираємо у більшості областей. Понад 14% маємо в Івано-Франківській, Тернопільській, Волинській і Рівненській областях. І понад 19% і вище ми маємо в Києві, Київській області, у Львові і Львівській області. У Львівській області – це понад 30%", – повідомив Сергій Березенко.

Він також зазначив, що порівняно з парламентськими виборами 2019 року, коли партія отримала перемогу тільки у Львівській області, на нинішніх виборах партія перемагає у п’яти регіонах України.

"З приводу виборів у Київську міську раду, там пораховано 100% протоколів. "Європейська солідарність" набрала 20,29% голосів виборців. Київщина – 19,74%. Львівщина – 31,22% на даний момент, на ту кількість протоколів, які опрацьовано. Тернопільщина – 22,36% і Рівненська обласна рада – 18,77%", – прокоментував він.

"Європейська солідарність" вже на сьогодні отримала понад 100 голів об’єднаних територіальних громад і динаміка зберігається", – наголосив Сергій Березенко.

Він також наголосив, що у Львові до другого туру виборів мера вийшов кандидат від "Європейської солідарності", голова обласного осередку Олег Синютка, якого підтримали 31,8% виборців, а також чинний мер Андрій Садовий з 39,8% голосів. "Різниця складає тільки 8%, тому боротьба у другому турі буде дуже серйозною, і ми сподіваємося на впевнену перемогу нашого кандидата", – зазначив перший заступник керівника Штабу.

За його словами, у Рівному у другий тур виходить Віктор Шакерзян з 19,4% голосів і кандидат від "Європейської солідарності" Олександр Третяк з 16,7%. "Різниця в голосах до 3%, і ми прогнозуємо перемогу нашого кандидата Олександра Третяка і у місті Рівному в другому турі", – також сказав він.

Сергій Березенко додав, що і в Сумах відбудеться другий тур виборів мера, до якого вийшов кандидат від "Європейської солідарності" Вадим Акпєров. Він також зазначив, що на парламентських виборах 2019 року на Сумщині партія набрала 5,05%. "Зараз набрала вже 11,03% – вдвічі більше, ніж ще рік тому. А наш кандидат, голова обласного осередку Вадим Акпєров набирає 16,1% на посаду Сумського міського голови. Чинний мер Лисенко – 43,5%. Також тут буде другий тур, побажаємо Вадиму Акпєрову перемоги", – сказав Сергій Березенко.

Сергій Березенко також розповів, що в Одесі після опрацювання понад 80% протоколів кандидат на посаду міського голови від партії Петро Обухов займає третє місце і обходить на 1% кандидата від "Слуг народу" Олега Філімонова.

Він додав, що "Європейська солідарність" випередила партію "Слуга народу" на виборах в міську раду Харкова, де вже опрацьовано понад 80% бюлетенів – 8,13% набрала "Європейська солідарність" і 8,03% "Слуги". Також в Кривому Розі "Європейська солідарність" набрала понад 6%. Крім того, у Миколаївській області партія набирає 10,43% голосів і сформує свої фракції в усіх без виключення районних радах області.

Перший заступник керівника Штабу окремо подякував мешканцям Запоріжжя та Запорізької області, які віддали свої голоси за партію. "У Запоріжжі ми наближаємось до 10%. Я думаю, що ми будемо мати понад 10% до Запорізької обласної ради. Ми проходимо там майже всюди. Ми формуємо фракцію в Енергодарі, яку очолює в’язень Кремля, звільнений наш патріот Євген Панов", – розповів він.

"Європейська солідарність" є тією партією, яка об’єднує всю Україну, яка представлена в усіх обласних радах і це вже остаточно. Це єдина партія, яка представлена всюди – обласні ради, міські ради обласних центрів. Міські ради таких міст як Кривий Ріг, Краматорськ, Слов’янськ, Старобільськ і багато інших міст", – резюмував Березенко.

Як писав OBOZREVATEL, партія "Європейська солідарність" на виборах у Харківську міську раду випередила партію "Слуга народу".