Європа чи Росія: Портников поставив Зеленського перед вибором

Президенту України Володимиру Зеленському доведеться зробити вибір на користь Європи або Російської Федерації.

Про це заявив журналіст Віталій Портников у блозі на "Еспресо", привівши в приклад висловлювання нового президента Латвії Егіла Левітса, який категорично спростовує стереотип про те, що його країна повинна бути мостом між Сходом і Заходом.

"Тільки згода з цією простою думкою забезпечує долю будь-якої цивілізованої держави. Україну теж намагаються постійно зобразити якимось мостом між Росією і Європою і журяться, як же це поганий Кремль не розуміє всіх переваг, які перед ним відкриються, якщо він дасть нам можливість грати роль моста", - зазначив Портников.

Володимир Зеленський eadaily.com

"Але це – ніяка не логіка моста. Це логіка борделя, готовність поступитися принципами і майбутнім заради "спокійного і заможного життя". Логіка міщанина, а не громадянина. І саме в цій логіці українське суспільство жило з часів проголошення незалежності нашої країни, саме ця логіка перетворила Україну в одну з найбідніших країн Європи, країну-інваліда з патерналістським і інертним населенням. В той час, як наші сусіди, які не хотіли бути ніякими мостами, приєднувалися до НАТО і ЄС і покращували рівень життя", - підкреслив журналіст.

За його словами, своїми голосуваннями, своїми вічними спробами стати мостом українці постійно пишуть вирок своїй країні з перервами на повстання.

"Тим часом, Росії не потрібні ніякі мости. Росія і сама межує з Євросоюзом, а зараз, коли вона будує нові трубопроводи, вона тим самим готується позбавити Україну і її транзитної функції – ось тобі і міст! Росії потрібно від України тільки одне – щоб Україна стала Сходом. Не мостом між Сходом і Заходом, а просто Сходом. А ще краще – просто Росією. Адже ми "один народ", - додав Портников.

Журналіст уточнив, що українцям доведеться зробити вибір на користь відмови від моста, захисту власної ідентичності, відрази до популізму, який став новою політичною релігією безвідповідальних українських міщан, цих добровільних могильників своєї країни.

"Рано чи пізно українському президенту теж доведеться сказати те, що говорить президент Латвії: ми – не міст. Важливо буде, що він скаже після цього, чи буде він вважати Україну цивілізованим Заходом або авторитарним Сходом", - уклав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников попередив українців про хаос в країні через майбутніх парламентські вибори. За його словами, великі проблеми чекають "пристосуванців", які будуть шукати "своє місце під сонцем".

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