Єврокомісію закликали відреагувати на "політичний тиск" Зеленського на держструктури

Заступниця голови делегації Європарламенту в Комітеті Асоціації Україна-ЄС Віола фон Крамон закликала Єврокомісію відреагувати на "системний політичний тиск" із боку президента України Володимира Зеленського на незалежні державні інститути.

Як повідомило Інтерфакс Україна, відповідний лист вона направила в Генеральний директорат із питань Європейської політики сусідства та переговорів із розширення Європейської комісії. Депутатка зазначила, що Зеленський і його уряд ставлять під загрозу добробут українського народу.

"У розпал пандемії і катастрофічного економічного спаду, коли Україні, як ніколи раніше, потрібна міжнародна підтримка, на жаль, президент Зеленський і його уряд охоче ставлять під загрозу добробут українського народу, допомагаючи вузьким корисливим інтересам українських олігархів. Відставка Якова Смолія, шанованого керівника Національного банку України, ще раз наголошує на тому, що ми вже добре знали: президент Зеленський продовжує серйозне втручання і системний політичний тиск на деякі дійсно діючі державні інститути", – йдеться у листі.

Євродепутатка заявила, що це не перший випадок "зловмисного втручання" в діяльність незалежних державних інститутів. На її думку, воно являє тенденцію "деструктивного підходу з боку уряду Зеленського".

Як приклад фон Крамон привела нападки на Антимонопольний комітет, Національне антикорупційне бюро, Генеральну прокуратуру.

"Незважаючи на імпровізовані спроби президента заспокоїти стурбованих інвесторів, йому, як головному архітектору системного політичного тиску, не вистачає довіри, щоб йому можна було довіряти. Відставка Смолія, якому вдалося приборкати інфляцію, стабілізувати гривню і домовитися з МВФ про багатомільярдну угоду, дає чіткий сигнал невизначеності внутрішнім і міжнародним інвесторам і загрожує занурити Україну в більш глибокі економічну і політичну кризи", – йдеться у листі.

Фон Крамон написала, що під час, коли кредитний рейтинг України може ще більше погіршитися, Європейська комісія повинна проявляти особливу пильність при роботі з урядом Зеленського.

"Фінансові наслідки системного політичного тиску на незалежні інститути повинні бути дуже чітко викладені українському уряду, а важелі Комісії повинні застосовуватися більш ефективно, щоб нагадати асоційованому партнеру ЄС про зобов'язання, які він узяв на себе щодо міжнародних партнерів і, що більш важливо, щодо до свого народу", – написала політикиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, впливові європейські політики Олександр Кваснєвський і Пет Кокс застерегли президента України Володимира Зеленського від політичних переслідувань.