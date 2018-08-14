Єврокомісія погрожує Польщі позовом до Європейського суду

Реформа Верховного суду в Польщі порушує принцип незалежності судових органів, вважають у Єврокомісії. Варшаві дали місяць на те, щоб вжити необхідних заходів.Брюссель розглядає можливість подачі позову проти Польщі до Європейського суду в Люксембурзі. Причина таких намірів Брюсселя щодо Варшави - реформа системи юстиції в Польщі. Про це йдеться в заяві Європейської Комісії (ЄК), оприлюдненій у вівторок, 14 серпня.

У заяві наголошується, що Польща не виконує зобов'язання, накладені на неї низкою статей Лісабонського договору та Хартії Європейського союзу з прав людини. Тож Варшаві дали місяць строку, щоб вжити необхідних заходів щодо виконання зобов'язань. У разі відсутності реакції з боку Варшави Брюссель може звернутися до Європейського суду, зазначається в заяві ЄК.

У липні цього року в Польщі набув чинності закон про Верховний суд, згідно з яким пенсійний вік суддів скорочується з 70 до 65 років. Це може привести до відставки близько 27 з 73 чинних суддів Верховного суду. Цей пункт стосується й голови Верховного суду Польщі. Законом також передбачається, що міністр юстиції Польщі зможе ініціювати відставку і призначати суддів Верховного суду.

Правляча в Польщі партія "Право і справедливість" (ПіС) проводить реформи системи юстиції з 2015 року. Свої дії вона пояснює тим, що суддів призначив попередній ліберальний уряд. Іншим аргументом є те, що деякі судді обіймають свої посади ще з часу комуністичного режиму.

Європейський Союз багаторазово закликав Варшаву змінити суперечливі закони та піти на діалог з Брюсселем щодо правових питань. Ще на початку липня 2018 року Єврокомісія розпочала провадження проти Польщі через закон про Верховний суд. Раніше Єврокомісія вже зверталася до уряду Польщі з вимогою переглянути свою позицію щодо суперечливої судової реформи та узгодити її зі стандартами ЄС.