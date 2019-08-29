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Євген Кисельов
Євген Кисельов
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Нова Рада повинна перетворити мрію на реальність

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29 серпня відбулося перше засідання Верховної Ради України нового скликання.

Сьогодні у мене не було можливості сидіти прикутим до телевізора, і я дізнавався про те, що відбувалося в залі Верховної Ради, по заголовкахновин.

Найрадісніша для мене інформація, хоча і непідтверджена – це те, що Олега Сенцова перевозять з колонії "Білий ведмідь" в Москву. Якщо ця інформація підтвердиться – я тримаю кулачки і плюю через ліве плече – ця мужня людина, нарешті, отримає свободу. Це для мене найрадісніша, найголовніша новина.

Новини
Нардепи обрали голову Верховної Ради та його заступників

Я із задоволенням дізнався про те, що на пост прем'єр-міністра висунутий Олексій Гончарук. Тому що від різних людей я чув про нього дуже хороші відгуки. Причому, від людей, що дотримуються різних політичних поглядів. Всі вони сходяться в тому, що це людина грамотна, освічена, енергійна, трудоголік. Та людина, яка, можливо, зуміє, засукавши рукава, дуже швидко розпочати проводити ті економічні та соціальні реформи, які так давно назріли і які так повільно втілювалися в життя.

Народні депутати України фотографуються під час першого засідання Ради

Народні депутати України фотографуються під час першого засідання Ради

Тиждень

Чого я очікую від нової Ради? Я б хотів, щоб Верховна Рада скоригувала ряд законів – я не буду називати, яких саме. Є безліч законів, які потребують коригування. Не скасування – боронь Боже, - а коригування. У тому числі відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії, які були колись проігноровані.

В тому числі, щоб в деяких законах були прибрані поправки, внесені з голосу. Щоб Верховна Рада, нарешті, скасувала мораторій на купівлю-продаж сільськогосподарських земель. Щоб Верховна Рада ухвалила закони, які захищають іноземних інвесторів, захищають право власності.

Новини
Перше засідання нової Ради: як виглядали зірки-нардепи

Щоб Верховна Рада якнайшвидше, швидко і енергійно, ухвалила всі необхідні правові акти, які б забезпечили законодавчу базу швидких економічних реформ, швидкого економічного зростання. Щоб мрія про стійке зростання економіки в 7-10% щорічно протягом хоча б цих 5 років перебування Зеленського і "Слуги народу" при владі перетворилася б з мрії на реальність.

Ось чого я чекаю від цієї Верховної Ради.

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Автор
Євген Кисельов Євген Кисельов
Теми
Ексклюзив земельна реформа Реформи в Україні
Особи
Володимир Зеленський Олексій Гончарук Олег Сенцов
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Mega Death
Mega Death
Запомните эти слова. Эта Рада похоронит все надежды Украины!!! Будет очень весело наблюдать за процессом разрушения страны , Почти так же как за Алтайским краем во времена Евдокимова))) https://users.livejournal.com/-devol-/57807.html . БЕДА, КОЛЬ ПЕСНИ СОЧИНЯТЬ НАЧНЁТ САПОЖНИК, А САПОГИ ТАЧАТЬ – ХУДОЖНИК
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Чтобы Верховная Рада, наконец, отменила мораторий на куплю-продажу сельскохозяйственных земель..." - вполне возможно, что это будет самая крупная авантюра во всей истории Украины, ибо, как говаривал Черномырдин: "хотели как лучше, а вышло как всегда". Вероятней всего, лучшую земельку скупят подставные лица мафий (украинских и международных) и тогда бери Украину голыми руками. Но, правда, появятся деньги в бюджете и если их разворуют не сразу, то даже тарифы на коммуналку можно будет снизить - проедать ВНУКОВО! с удовольствием будут все 73% зебирателей. Земля - наиглавнейший природный ресурс Украины.
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Ойц,вот радость то привалила,но дабы не спугнуть удачу и не сглазить,постучи бубном по своему бубну,будет долгое эхо,значит верняк!
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