29 серпня відбулося перше засідання Верховної Ради України нового скликання.
Сьогодні у мене не було можливості сидіти прикутим до телевізора, і я дізнавався про те, що відбувалося в залі Верховної Ради, по заголовкахновин.
Найрадісніша для мене інформація, хоча і непідтверджена – це те, що Олега Сенцова перевозять з колонії "Білий ведмідь" в Москву. Якщо ця інформація підтвердиться – я тримаю кулачки і плюю через ліве плече – ця мужня людина, нарешті, отримає свободу. Це для мене найрадісніша, найголовніша новина.
Я із задоволенням дізнався про те, що на пост прем'єр-міністра висунутий Олексій Гончарук. Тому що від різних людей я чув про нього дуже хороші відгуки. Причому, від людей, що дотримуються різних політичних поглядів. Всі вони сходяться в тому, що це людина грамотна, освічена, енергійна, трудоголік. Та людина, яка, можливо, зуміє, засукавши рукава, дуже швидко розпочати проводити ті економічні та соціальні реформи, які так давно назріли і які так повільно втілювалися в життя.
Народні депутати України фотографуються під час першого засідання Ради
Тиждень
Чого я очікую від нової Ради? Я б хотів, щоб Верховна Рада скоригувала ряд законів – я не буду називати, яких саме. Є безліч законів, які потребують коригування. Не скасування – боронь Боже, - а коригування. У тому числі відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії, які були колись проігноровані.
В тому числі, щоб в деяких законах були прибрані поправки, внесені з голосу. Щоб Верховна Рада, нарешті, скасувала мораторій на купівлю-продаж сільськогосподарських земель. Щоб Верховна Рада ухвалила закони, які захищають іноземних інвесторів, захищають право власності.
Щоб Верховна Рада якнайшвидше, швидко і енергійно, ухвалила всі необхідні правові акти, які б забезпечили законодавчу базу швидких економічних реформ, швидкого економічного зростання. Щоб мрія про стійке зростання економіки в 7-10% щорічно протягом хоча б цих 5 років перебування Зеленського і "Слуги народу" при владі перетворилася б з мрії на реальність.
Ось чого я чекаю від цієї Верховної Ради.
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