Уже минуло чотири роки: ЄС зажадав від Росії зняття заборони Меджлісу

Європейський Союз закликав виконати рішення Міжнародного суду ООН і скасувати заборону Меджлісу кримськотатарського народу.

Таку заяву зробили в ЄС 30 квітня під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ з приводу триваючої російської агресії в Україні, передає "Укрінформ".

rbc.ua

"Минуло вже чотири роки з тих пір, як Росія заборонила Меджліс кримськотатарського народу. Ми закликаємо Російську Федерацію виконати наказ Міжнародного суду від 19 квітня 2017 про скасування цієї заборони", – сказано в ньому.

Також ЄС заявив про неприпустимість обмеження релігійної, культурної, державної або приватної життя кримськотатарської громади.

Москву закликали забезпечити повний доступ до СММ ОБСЄ в Україні та Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому російські пропагандисти спробували приховати факт порушення прав кримських татар в Криму, виставляючи для телевізійної картинки дівчат слов'янської зовнішності, переодягнених в кримських татарок.

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