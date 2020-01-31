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31 січня • оновлено в 15:07
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"ЄС покарає Україну": екснардеп заявив про загрозу для безвізу

1.3т
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Європейський Союз може запустити процедуру позбавлення України безвізового режиму в разі прийняття Верховною Радою закону про боротьбу з дезінформацією.

Про це заявив в ефірі ObozTV депутат Верховної Ради України 8-го скликання Борислав Береза, коментуючи резонансний законопроект міністра культури Володимира Бородянського.

"Той закон, який ми бачимо зараз – це ганьба. Це 100% спроба взяти під контроль ЗМІ, впровадження цензури, спроба загнати журналістів у якісь союзи", – підкреслив політик.

"Влада дуже болісно сприймає критику. Минула влада теж так сприймала, але вона не намагалася такого зробити. Коли вона стала намагатися, Європа їм сказала – не треба. А зараз Європа сказала – якщо будете таке ухвалювати, буде дуже боляче. І нагадала кулуарно, що є безвіз", – зазначив Береза.

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За його словами, втрата безвіза стане катастрофою як для влади, так і для України.

"Я розумію, що вони потім будуть розповідати, що безвіз нам не потрібен, що він поганий. Але така небезпека є. У нас відразу не заберуть безвіз. Спочатку попередять, потім ще раз. Але коли побачать, що нічого не змінюється... Європа вміє карати, коли хоче. Карає вона слабких, а Україна на 100% не наймогутніша держава в світі", – заявив екс-депутат.

"Закон намагатимуться протягнути для того, щоб взяти під контроль ЗМІ та зменшити критику в бік некомпетентної влади. Якщо вистачить голосів, значить немає мізків. Якщо немає мізків, що робити?" – додав він.

"ЄС покарає Україну": екснардеп заявив про загрозу для безвізу

strana.ua

Як писав OBOZREVATEL, в Україні за недостовірну інформацію і дезінформацію мають намір садити в тюрму на строк до семи років і штрафувати до 9,4 млн грн. Про це йдеться в проєкті закону, який Міністерство культури, молоді та спорту України винесло на публічне обговорення.

В ОБСЄ висловили стурбованість із приводу низки положень нового проєкту закону про дезінформацію. В організації зазначили, що боротьба з дезінформацією не має проходити за рахунок втручання держави в діяльність ЗМІ й організацію журналістської діяльності.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчука дивіться по буднях о 17:30 на ObozTV.

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Читайте всі новини по темі "Безвізовий режим з ЄС" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Безвізовий режим з ЄС Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Борислав Береза
Місце
Україна
Теги
цензура Європейський Союз ЗМІ
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Борислава права ! СМИ должны быть безконтрольны и демократичны - кто как хочет, так и ДР ..чет ! Что в голове, то и на языке , т.е. - в ИНЕТЕ и ТВ. В принципе ничего страшного и не сучится - надо только расширить психиатрическую помощь населению и опубликовать РЕЕСТР - так можно и авторов вычислять ! Главное что бы поменьше ОНАНИМОВ ,,,, а то всякие Анти-коларады, Боси и Клементусы орут ! Пусть говорят под своим именем !
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Paгули даже не понимают, что отмена безвиза стала бы не наказанием, а спасением их нищей, вымирающей страны
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
мирение Донбасса с Украиной невозможно по одной причине - тогда всех украинских президентов, керманычей, политиков, героев АТО, волонтеров, журналистов надо будет посадить надолго... они не согласятся... поэтому путь Донбасса только в Россию...
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