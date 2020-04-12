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12 квітня • оновлено в 16:23
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ЄС осадив Росію через призов у Криму: ніколи не визнаємо!

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Призов жителів анексованого Криму в російську армію порушує міжнародне гуманітарне право.

Як говориться в заяві представника зовнішньополітичної служби Європейського Союзу, Росія зараз проводить незаконний призов у Криму і місті Севастополі для відбору місцевих жителів до Збройних сил РФ.

Росія проводить незаконний призов у Криму

Росія проводить незаконний призов у Криму

"ЄС не визнає і ніколи не визнає незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Європейський Союз продовжує очікувати, що Росія припинить всі порушення міжнародного права на Кримському півострові", – підкреслили в Брюсселі.

У заяві наголошується, що РФ "пов'язана міжнародним правом і зобов'язана забезпечувати захист прав людини в Криму".

Як писав OBOZREVATEL, в міському військкоматі Керчі визнали, що "відчувають труднощі" із призовом до російської армії.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
армія Європейський Союз Крим
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Новиков Алек
Новиков Алек
ЕС осадил Россию из-за призыва в Крыму: никогда не признаем! а что дальше то??? Да не признавайте, никто вас и не просит!
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7
1
Гутко Володимир
Гутко Володимир
смИшно )
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3
1
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Крым Андрей
Крым Андрей
Петрова Ольга, Тебе-то что, за печаль, убогое, где и за что крымчанин погибнет? Не твоего собачьего ума это дело.
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3
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
Петрова Ольга, ну ты то сдoxнешь под забopом у родной хаты, и довольно скоро. Так что не вякaй.
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2
0
Karasyunok Eugene
Karasyunok Eugene
ЕС час зрозуміти, що від мОсковії не можна очікувати позитивних змін, щодо виконання норм міжнародного права. Дієвими, у данному випадку, можуть бути виключно силові методи, котрі загрожують особисто керівникам агресора...
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Крым Андрей
Крым Андрей
Karasyunok Eugene, так что ж ты, чучело, не предпримешь силовых методов? Гвынтивку в лапки и фпирёд, штурмовать Крым.
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1
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