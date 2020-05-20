"ЄС" назвала "плівки Порошенка і Байдена" російською провокацією

"Плівки" про нібито тиск ексвіцепрезидента США Джо Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка не мають під собою жодного підґрунтя, але в них зацікавлена Росія.

Більше того, ці аудіофрагменти створені для дискредитації України та її штучного втягнення в американську виборчу кампанію. Таку заяву зробили у партії "Європейська солідарність", повідомляє "5 канал" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У політичній силі переконані, що зазначені "плівки" – це російська провокація, яка не має нічого спільного з реальністю. Її головна мета – підірвати двопартійну підтримку України з боку США.

Байден і Порошенко Дзеркало тижня

Нагадаємо, 19 травня позафракційний нардеп Андрій Деркач оприлюднив матеріали, які нібито отримав від журналістів-розслідувачів. Файли датовані 2015-2016 роками.

На них нібито Байден вимагає від Порошенка відправити у відставку генпрокурора України Віктора Шокіна , а також змінити уряд в обмін на отримання траншу в 1 млрд доларів.

Голос, схожий на п'ятого президента України, переконує співрозмовника у тому, що Шокін погодився на це і приніс відповідну заяву.

Людина, яку на "плівках" позиціонують як Байдена, схвально відгукується про це. Після цього нібито Порошенко говорить фразу: "Це другий крок із висловлених мною зобов'язань".

Крім того, на записах нібито йдеться про прохання Порошенка до Байдена вплинути на фракцію "Самопоміч" з метою голосування за Наталію Яресько на посаду очільниці уряду.

Ще одне питання, яке обговорюється на оприлюднених плівках, це нібито вимога Байдена до тодішнього лідера України щодо якомога швидшої націоналізації ПриватБанку. У розмові з боку американця лунає фраза про те, що Ігор Коломойський (ексвласник Привату. – Ред.) – це "заноза в дупі та проблема для всіх".

Також співрозмовники на записах спілкувалися щодо звільнення Айвараса Абромавічуса з посади міністра економіки та політичної кризи, яка почалася після цього.

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