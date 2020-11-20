Єрмак запропонував нову кандидатуру посла в США – ЗМІ

В Офісі президента України ухвалили рішення змінити посла в США.

Як повідомляє ZN.UA з посиланням на джерело в ОПУ, новим послом буде призначена колишня міністерка фінансів Оксана Маркарова.

"Ідею вніс Андрій Єрмак. Необхідно вирішувати питання з МВФ. Грошей немає. А Маркарова там на гарному рахунку", – відзначили в Офісі президента.

У Міністерстві закордонних справ підтвердили цю інформацію, але висловили скепсис щодо кандидатури.

"До Вашингтона після перемоги Байдена повертається "класика", а Маркарова не класичний дипломат. МВФ – дуже важливий фактор, але американський напрям набагато ширший, системний і вимагає більшої дипломатичної практики і кругозору", – підкреслило джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський у грудні 2019 року призначив Володимира Єльченка Надзвичайним і Повноважним Послом України в США.

Маркарова обіймала посаду міністра фінансів в уряді Олексія Гончарука з червня 2018 року до березня 2020 року.