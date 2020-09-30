Єрмак висловився про помилки членів команди Зеленського

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що деякі члени команди Володимира Зеленського з часом почали припускатися помилок і ставити свої інтереси набагато вище.

Увечері в середу, 30 вересня, Єрмак виступив із заявою в Facebook, відзначивши, що "деякі люди в команді президента з часом відчули, що вони – особисто – більше команди".

"Розчарую. Це ілюзія, яка в підсумку може нашкодити державі, якщо людина не повернеться до об'єктивної оцінки, перш за все, себе, своїх дій, своїх цілей. Незалежно від владного або депутатського статусу", – підкреслив глава ОП.

"Якщо ти в команді, не намагайся обіграти свою ж команду заради якогось свого інтересу. Якщо ти обіцяєш, виконуй те, заради чого тебе взяли в команду, і чого від тебе очікує суспільство. Це прості принципи, які, на жаль, часто губляться десь у високих коридорах і парламентських кулуарах", – написав Єрмак.

Він підкреслив, що деякі члени команди президента ефективно виконують свою роботу, однак частина з них допускають "помилки і емоційні сплески, які конфліктують державницькою позицією".

"Це нормальний процес, якого не уникнути. Ще раз. Ідеальних людей і рішень не буває. Але треба вміти миттєво реагувати на складні ситуації", – зазначив Єрмак.

Також він додав, що народним депутатам потрібно з'їздити на Донбас, щоб "побачити на власні очі справжнє життя" і "послухати біль конкретних людей".

Як писав OBOZREVATEL, напередодні розгорівся гучний скандал навколо першого прем'р-міністра України Вітольда Фокіна, який заявив, що нібито не бачить війни між Україною і Росією. Він робив резонансні заяви про Донбас і до цього, а 30 вересня президент Володимир Зеленський вирішив усунути Фокіна від переговорів в рамках Тристоронньої контактної групи.

Зеленський зазначив, що в Офісі президента "неприємно вражені" особистими оцінками і коментарями Фокіна. Перед цим сам Єрмак також висловився, що виступає за відсторонення Фокіна від переговорів.