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31 березня • оновлено в 16:39
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В Офісі президента назвали умови нового "нормандського формату"

11.3т
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Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що головною умовою проведення саміту в "нормандському форматі" є виконання всього, що обговорювалося наприкінці 2019 року в Парижі. Насамперед йдеться про припинення вогню на Донбасі.

Таку позицію керівник ОПУ озвучив на брифінгу 31 березня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Андрій Єрмак

Андрій Єрмак

Скриншот відео

"Україна робить все, щоб виконати умови. Але не все залежить від нас. Є питання, в яких ми зі свого боку зробили все, але інша сторона не так дотримується зобов'язань. Тому перша й головна умова – припинення вогню, який, на жаль триває", – сказав Єрмак.

Водночас він підкреслив, що українська сторона завжди попереджає про те, що даватиме відсіч ворогу в разі атак по ЗСУ. Також Єрмак додав, що Мінські переговори зараз є єдиним майданчиком для продовження перемовин.

Також Єрмак заявив, що створення консультативної ради в Мінську з представниками ОРДЛО не означає початок переговорів з терористами, проте його запідозрили у брехні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку березня президент України Володимир Зеленський допускав можливість проведення чергової "нормандської зустрічі" наприкінці квітня. Тоді ж він анонсував новий обмін полоненими.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Андрій Єрмак
Місце
Україна
Теги
Офіс президента нормандський формат
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Весь в го*не, но продолжает чирикать. Зеле не сме*дит - свое г*вно не воняет
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Дык уже ж сказали что особого статуса ж не будет? Моня, а как поживает твой "корреспондент"? Разве не за это ты топил все эти годы?
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
" ми з соотєчествєннікамі станемо на коліна, широко відкриємо рот і покажемо приклад."
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Мельничук Олександр, призвiще у тебе українське але вата, ватою - мови пращурiв не знаєш - "ми з соотєчествєннікамі". Не можешь ср*ть не мучай дупу.
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