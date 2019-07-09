Епізод з гучного ролика Гриценка "вставили" в "Гру престолів"

Користувачі мережі вставили епізод із передвиборчого ролика з лідером партії "Громадянська позиція" Анатолієм Гриценком у сцену культового серіалу "Гра престолів".

Відповідний ролик політик опублікував на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

Гриценко став "героєм" епізоду "Гри престолів"

"Народна творчість гуляє мережею", – підписав Гриценко відео, на якому представлено сцену з фінального сезону серіалу з Королем Ночі, якого вбиває Ар'я Старк.

Анатолій Гриценко Кадр із відео

Перед тим, як героїня завдала нищівного удару кинджалом з валірійской криці, користувачі вставили багатозначний кивок Гриценка.

Варто відзначити, що ролик "підірвав" інтернет. Тільки на сторінці лідера партії "Громадянська позиція" всього за дві години він набрав 3,1 тис. переглядів та 121 позначка "подобається".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гриценко знявся в передвиборчому ролику, де було показано, як люди, схожі на Путіна і Зеленського, грають у шахи. Момент саме з цього відео вставили в "Гру престолів".

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