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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Епізод з гучного ролика Гриценка "вставили" в "Гру престолів"

11т Читати матеріал російською

Користувачі мережі вставили епізод із передвиборчого ролика з лідером партії "Громадянська позиція" Анатолієм Гриценком у сцену культового серіалу "Гра престолів".

Відповідний ролик політик опублікував на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

Гриценко став "героєм" епізоду "Гри престолів"

Гриценко став "героєм" епізоду "Гри престолів"

"Народна творчість гуляє мережею", – підписав Гриценко відео, на якому представлено сцену з фінального сезону серіалу з Королем Ночі, якого вбиває Ар'я Старк.

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Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Кадр із відео

Перед тим, як героїня завдала нищівного удару кинджалом з валірійской криці, користувачі вставили багатозначний кивок Гриценка.

Варто відзначити, що ролик "підірвав" інтернет. Тільки на сторінці лідера партії "Громадянська позиція" всього за дві години він набрав 3,1 тис. переглядів та 121 позначка "подобається".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гриценко знявся в передвиборчому ролику, де було показано, як люди, схожі на Путіна і Зеленського, грають у шахи. Момент саме з цього відео вставили в "Гру престолів".

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Анатолій Гриценко
Місце
Україна
Теги
Гра престолів 8 курйоз видео
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