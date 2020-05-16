"Росіяни в цьому майстри": екс-соратник Зеленського запідозрив президента у "домовленостях" з Путіним

Обіцянки президента України Володимира Зеленського добитися миру на Донбасі і заяви глави його офісу про існування плану "Б" можна трактувати як домовленості з Росією.

Про це в інтерв'ю "Фактам" заявив колишній секретар Ради національної безпеки, і ексрадник Зеленського Олександр Данилюк. Він вважає, що можуть бути якісь закулісні домовленості з Кремлем.

tsn.ua

"Подібні заяви можна робити лише тоді, коли є домовленість з Російською Федерацією. Інакше це порожні слова. Але якщо людина так впевнено говорить, у всіх виникає питання: що ж це за домовленість? Дуже хотілося б, щоб на Банковій внесли ясність", – підкреслив Данилюк.

Колишній секретар РНБО зазначив, що зазвичай закулісні домовленості з РФ погано закінчуються.

"Якщо наша влада перейде "червоні лінії" і розпочне підкилимні ігри з Російською Федерацією, Кремль її переграє однозначно, просто на раз-два, тому що росіяни в цьому майстри", – впевнений ексрадник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Офісу президента України Андрій Єрмак висловив надію, що встановити мир на Донбасі і повернути окуповані частини вдасться до кінця 2020 року. Однак якщо цього не відбудеться, то буде застосований план "Б".

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