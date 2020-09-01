Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук стане співробітником аналітичного центру Eurasia Center.

Про це йдеться на Twitter-сторінці організації. Відзначається, що ексглава Кабміну буде науковим співробітником організації.

"З гордістю оголошуємо, що Олексій Гончарук приєднається до нас як новий заслужений науковий співробітник. Будучи прем'єром у 2019-2020 роках, він очолював орієнтований на реформи уряд. Ми дуже раді вітати його в команді", – йдеться в повідомленні.

Експрем'єр Гончарук знайшов нову роботу Скриншот

Нагадаємо, що Олексій Гончарук очолював уряд України з 29 серпня 2019 року по 4 березня 2020 року.

Додамо, що Eurasia Center є частиною Atlantic Council – американської неурядової організації, аналітичного центру.

Експрем'єр Гончарук знайшов нову роботу Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на сайті з пошуку роботи з'явилося резюме з даними Олексія Гончарука.

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