Експосол США в Україні вказав на російський слід у "плівках Байдена і Порошенка"

Ситуація з оприлюдненням аудіозаписів, які нібито можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джо Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка, може бути вигідною Росії.

Таку думку, додавши, що це не тягне на "великий скандал", висловив колишній посол України в Штатах Джон Гербст в ефірі програми "Право на владу" на "1+1" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Загалом не розумію, чому скандал. Всі знали до цих плівок, всі зрозуміли, що Байден сказав Порошенку щодо прокурора, американської і міжнародної допомоги. І це було не тільки позицією США, але й МВФ, Франції, Великобританії, Німеччини, ЄС. Тому скандалу я просто не бачу, це старі новини. Це, загалом, не новини, це стара історія", – зазначив Гербст.

Гербст прокоментував "плівки Байдена і Порошенка"

Водночас дипломат підкреслив, нібито зараз багато експертів говорять про те, що хтось працював над створенням плівок, тому вони не дають точного розуміння того, що трапилося.

"Хтось працював над цими плівками. І ми знаємо, на чию догоду. Однієї величезної держави і одного величезного бізнесмена", – сказав Гербст, підкресливши, що в усьому "безумовно" замішана Росія.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

19 травня позафракційний нардеп Андрій Деркач оприлюднив матеріали, які нібито отримав від журналістів-розслідувачів. Файли датовані 2015-2016 роками. На них начебто Байден вимагає від Порошенка відправити у відставку генпрокурора України Віктора Шокіна, а також змінити уряд в обмін на отримання траншу в 1 млрд доларів.

У партії "Європейська солідарність" заявили, що оприлюднені "плівки" не мають під собою ніяких підстав, але в них зацікавлена Росія. На думку нардепів, ці аудіофрагменти створені для дискредитації України і її штучного втягування в американську виборчу кампанію.

П'ятий президент України Петро Порошенко, коментуючи скандал з "плівками Деркача" заявив, що п'ята колона Кремля почала масштабну спецоперацію проти України – через втягування в передвиборчу боротьбу в Америці вони намагаються підірвати двопартійну підтримку України Сполученими Штатами.

Джерела в спецслужбах розповіли, що так звані "плівки Деркача" про розмову між п'ятим президентом України Петром Порошенком і колишнім віцепрезидентом США Джо Байденом могли бути злиті співробітниками Центрального розвідувального управління (ЦРУ).

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