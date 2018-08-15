Експертів Мін'юсту викрили в уникненні суду за "тарифним позовом" Тимошенко проти Кабміну

Експерти Міністерства юстиції України уникають судових засідань у справі лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко проти Кабінету міністрів щодо ціни на газ і приховують махінації в газовій сфері.

Таку думку озвучив офіційний представник політика в "тарифних" судових процесах проти уряду і НКРЕКУ Олександр Трохимець на своїй сторінці у Facebook.

Так, 13 серпня, в Окружному адміністративному суді Києва відбулося засідання у справі, де Тимошенко оскаржує різке підняття ціни на газ для населення за формулою "Дюссельдорф +". Трохимець повідомив, що до суду викликали експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ).

"Саме сім експертів цієї установи, що входить в структуру Міністерства юстиції України, в своєму висновку порушили законодавство України, яке регламентує проведення судово-економічних експертиз. Вони дійшли висновку, що ціна на природний газ для населення є обґрунтованою. Суд задовольнив клопотання про виклик цих експертів на судове засідання для дачі пояснень. Однак на засіданні суду стало відомо, що ніхто з семи експертів на засідання прибути не може", - написав він.

Як зазначив офіційний представник Тимошенко, один експерт звільнений і не перебуває на території України, три експерти - у відпустці, терміни якої дивним чином збіглися із датою судового засідання, а ще три - у відрядженні. "Суд повторно направив виклик експертів на судове засідання", - додав він.

Трохимець підкреслив, що в разі подальших спроб людей, руками яких влада намагається приховати махінації в газовій сфері, уникати судових засідань, сторона позивача у справі Тимошенко буде вимагати застосувати привід до суду через органи Національної поліції, згідно зі статтею 148 Кодексу адміністративного судочинства України.

Юлія Тимошенко

"Також ми будемо домагатися притягнення до кримінальної відповідальності цих судових експертів за надання завідомо неправдивого висновку, що передбачає стаття 384 Кримінального кодексу України", - підсумував він.

Як відомо, "Батьківщина" подала два позови до Окружного адміністративного суду Києва про незаконне підвищення ціни на газ, тарифів на централізоване опалення і водопостачання.