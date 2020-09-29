Екснардеп Головко хотів усунути конкурентів від Радикальної партії на виборах. Переписка

Народний депутат України 7 та 8 скликань Михайло Головко намагався домовитися про недопуск до місцевих виборів у Тернополі Радикальної партії Олега Ляшка.

Відповідну переписку Головка оприлюднили на Telegram-каналі "Тернопільський Джокер". Автор викриття зазначив, що спілкувався з екснардепом від імені чинного парламентарія від ОПЗЖ Рената Кузьміна.

"Друзі, з самого ранку від імені регіонала, ОПЗЖешника Рената Кузьміна поспілкувався з нашим земляком, народним депутатом 7-8 скликань Михайлом Головком. Говорили про тернопільських радикалів і зокрема Яциковського. Михайло просив Кузьміна підтримати голосами ОПЗЖ відмову в реєстрації Радикальної партії Ляшка в Тернополі та області", – йдеться у повідомленні.

Крім того, в обмін на збір компромату проти члена РПЛ Богдана Яциковського Головко просив у співрозмовника забезпечити участь в ефірах на певних телеканалах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звернувся до учасників місцевих виборів в Україні із закликом суворо дотримуватися вимог закону та не вдаватися до незаконних дій, які могли б розхитати ситуацію в округах.