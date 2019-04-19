Общее впечатление от дебатов — ну ни рыба, ни мясо. Никаких особых надежд у меня на них и не было, но что-то как-то прям совсем ни о чём. Эмоциональный фон: Зеленский выглядел очень уверенно, Порошенко очень громко кричал, нервничал, не справлялся с эмоциями. Это меня удивило. Стреляный же воин, нельзя было его так накручивать до выхода, чтобы он так реагировал на любое слово.

Технологи Зеленского удивили тем, что зачем-то прятали его от людей столько времени. Да нормально он держится, ну не без огрехов, но оно и понятно, что с непривычки. На русский с украинского перешёл всего трижды, то есть за месяц-второй выговорится и будет говорить нормально. Монологи: снова не похвалю Порошенко — пафос, пафос, пафос. Кстати, в части вопросов тоже. Зачем?

На поверхности миллион вопросов стоящих, которые надо было ему задавать. Как и тема и тональность речи, которые обязательно было использовать. Порошенко всегда в выигрыше, когда в образе отца нации — спокойного и уравновешенного мужчины, такой себе мощной руки и опоры, за которым как за каменной стеной. К чему были эти оскорбления оппонента и отход от своей линии?

Не понимаю спичрайтеров от слова совсем. Зеленский вместо своих вопросов собрал весь список распространённых тем, по которым больше всего троллят Порошенко. Вываливал сразу кучей за раз. Странный ход. Ведь очевидно, что при такой схеме конкретного ответа добиться просто невозможно. В итоге полноценного обмена качественными вопросами не было. Соответственно ответов тоже так и не появилось.

Изменят ли уже определившиеся люди своё мнение после этих дебатов? Уверена, что нет. Уже сагитированные сторонники кандидатов давно видят только то, что хотят видеть — а именно только то, что подтверждает их уже сделанный ранее выбор. Кому отдадут предпочтение неопределившиеся? Сказать сложно. Но есть и хорошие новости: завтра день тишины и истерия немного спадёт, вот и славненько.

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