Всегда слежу за событиями на родном Донбассе. Там избирательная кампания превращается в абсолютный сюрреализм.

Откровенные предатели, в 2014 году разжигавшие войну и раскалывавшие Украину, спокойно ведут избирательную кампанию и готовятся попасть в новый созыв парламента. Те, кто еще совсем недавно звал на помощь Путина и занимался организацией незаконного референдума, успешно избежали наказания. И теперь снова выжидают удобного момента, чтобы в очередной раз это повторить. Можете не сомневаться - они не перевоспитались. Они просто затаились до следующего раза.

Я уже как-то писал, что безнаказанность сепаратистов оборачивается для нас новыми бедами. Мы требуем наказания для них, не потому что мы кровожадны. А просто потому, что понимаем: они не успокоятся, пока не уничтожат страну.

Это не пустые слова. Судите сами. Пятнадцать лет назад, в 2004-м, сепаратистский съезд в Северодонецке. Тогда представители Партии Регионов открыто заявляли о желании отделиться, расколоть Украину на две части. Уже тогда Борис Колесников грозился создать на юго-востоке Украины новое государство со столицей в Харькове. Но "оранжевая власть" так и не решилась привлечь к ответственности откровенных врагов Украины. Поэтому через 10 лет, мы дорого заплатили за тогдашнее великодушие. В 2014 сепаратистам в союзе с Россией удалось частично реализовать свой план, которого они особо и не скрывали.

Наказанием за мягкотелость в 2004-м стали полноценные военные действия в 2014-м. Потеря части территорий, тысячи жертв и сотни тысяч разрушенных судеб. Такова судьба безнаказанности преступников.

Мне хотелось верить, что политики-патриоты учтут прошлые ошибки, что ответственность для тех, кто хотел уничтожить суверенитет Украины – обязательно наступит. Что теперь уже наверняка накажут всех виновных. Но я ошибался, на старые грабли не просто наступили вновь, на них прыгают с разгона. За 5 лет не наказали абсолютно никого, все организаторы "русской весны" на свободе. Красивые и грозные лозунги президента Порошенка, оказались пустыми словами. Имея всю полноту власти, Порошенко так и не удосужился восстановить справедливость и привлечь сепаратистов к ответственности. Впрочем, фактов подтверждающих лояльное отношение Порошенко к Бойко и Медведчуку более чем достаточно, и я не буду их тут перечислять.

Куда более важнее, обратить внимание уже новой власти на эту проблему. Что же сейчас происходит на Донбассе? Известная всем сепаратистка - Неля Штепа, которая радостно приветствовала в Славянске боевиков Гиркина, теперь баллотируется в парламент по списку партии Оппозиционная платформа "За Життя"(ОПЗЖ). И кроме этого, Штепа активно помогает избраться в парламент мужу Наталии Королевской, Юрию Солоду. Вместе с которым Королевская занималась контрабандой цветмета и обмахнула украинский бюджет на сотни миллионов гривен.

Для тех, кто уже подзабыл события 2014 года, я приведу лишь одну цитату Штепы: "Я очень благодарна Путину за то, что он вошел в Крым. Он остановил на Полтаве "Правый сектор". Если бы Крым не перешел к России, нас бы смели с лица Земли, как очень многих, и сейчас в Славянске находились бы не ополченцы, а "Правый сектор".

А сегодня Штепа и Солод ведут агитацию на рынках Славянска, в котором из-за политики регионалов гибли люди. Фактически, открытая сепаратистка делает все, чтобы муж Королевской стал народным депутатом Украины. Чего нам ждать от такого депутата? Чью сторону он займет, если гибридная война получит новый толчок развития? Я просто убежден, что такие как Солод и Штепа вновь выведут людей и будут блокировать передвижение нашей техники, давая преимущество агрессору.

Приведу еще один яркий пример реванша. Кроме мэра Славянска, таким же предателем и сепаратистом является городской голова Дружковки – Валерий Гнатенко. От также содействовал боевикам в 2014 году и успешно избежал наказания. Пять лет назад он говорил: "Нам необходимо налаживать отношения с Россией. И чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее мы поддержим экономику нашего города… Нам нужно через какой-то референдум узнать, куда нам идти". Чем же этот человек занят сегодня? По-хорошему, он должен отбывать наказание за решеткой, либо прятаться где-то в районе Ростова.

Но сегодня Валерий Гнатенко также является кандидатом в народные депутаты Украины от партии ОПЗЖ. И Гнатенко очень близок к тому, чтобы пройти в парламент. Кстати, вести избирательную кампанию ему помогает действующий депутат от БПП – Максим Ефимов. И вновь, удивительным образом мы видим сотрудничество людей близких к Порошенко с людьми Медведчука.

Я привел всего несколько фактов, на самом деле их намного больше. На Донбассе идет полноценный реванш пророссийских сил. Они будут представлять вполне внушительную силу в новом Парламенте. Не буду описывать те угрозы, которые несет появление активной и агрессивной пророссийской фракции, думаю вы и сами это осознаете. Но что же делать?

Во-первых, еще не все потеряно, мы можем не пустить сепаратистов в парламент по мажоритарным округам. Поделитесь этим текстом со своими друзьями и коллегами, чем больше людей будет знать о происходящем, тем меньше вероятность того, что сепаратисты не победят. Во-вторых, мы должны консолидировать патриотические силы в парламенте. Я лично, и партия "Гражданская позиция" сделаем все от нас зависящее, чтобы влияние фракции ОПЗЖ на повестку дня Парламента - было минимальным. Мы будем делать все, что от нас зависит, вплоть до физического противостояния, чтобы реванш пророссийских сил из Донбасса, не перекинулся на всю страну. В-третьих, вы можете отказать в в поддержке тем политикам и политическим силам, которые лояльны к ОПЗЖ и Медведчуку. Не нужно поддерживать тех, кто своим преступным бездействием допустил возможность реванша. И в-четвертых, я и наша партия, приложим все усилия, чтобы разорвать порочный круг безответственности за преступления против государственности. Мы привлечем к ответственности всех, кто сотрудничал с боевиками, всех, кто призывал к референдуму, всех, кто оказывал противодействие нашим военным. Необходимо раз и навсегда положить конец любым разговорам об отделении или особом статусе каких-то частей Украины. Хватит проявлять мягкотелость и слабость. Каждый, кто посмеет попирать суверенитет Украины, должен отвечать по всей строгости закона! Помните, кроме нас самих, нас никто не защитит. Нельзя бесконечно надеяться на Америку и Европу. Пора самим навести порядок у себя в стране!

Источник: https://censor.net.ua/b3138152

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!