Одиозного зама главы ОП, отвечающего за PR и ввоз средств борьбы с эпидемией вчера отправили на эфир ICTV (канал Пинчука) отвечать на неудобные вопросы про маски, самолёт и Эпицентр. Почему ICTV? Потому что там ему создали максимально комфортные условия. Задали ему всего 2 вопроса: от фракции "Голос" и от "Батькивщины". Такая себе "демократия". Теперь по ответам Кирилла.

Он повторил много раз что деньги на фонд дали бизнесмены. Деньги - не государственные. Т.е. посадить его за разворовывание денег не получиться. Видимо, эта мысль его "греет" как и навар со сделки.

Когда Зеленский встречал МРИЮ, он просто "забыл" упомянуть, что груз частный. Прикольно, да? Интересно, Кирилл думает, мы все идиоты?

Далее Кирилл жжёт совсем: "Отчёт о деятельности фонда будет опубликован, только после международного аудита и только после согласия всех! Доноров". Вы серьезно? Деньги давали наши бизнесмены. Организовывали все вы. А аудит международный и закрытый? Именно это такую прозрачность нам обещал Зеленский год назад. Надеюсь международный аудит проведут Саакашвили, Лещенко и Гончарук ))

PS: почему во время эпидемии, когда власти США, например, конфискуют маски и другие средства борьбы с CoVid-19, наш самый большой самолёт (государственный) летает по частному заказу и везёт частный!!! Груз???

Короче, мелкий и туповатый воришка решил помощь шефу пиарнуться на своей "оборутке", но не сложилось...

Ах да... по Велюру.. все ок... был жёсткий разговор с Колей у президента... теперь всем хозяевам ресторанов в стране стало легче...

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