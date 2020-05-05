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6 травня • оновлено в 07:15
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Павло Капко
Павло Капко
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Эфир с Тимошенко: он думает, мы все идиоты?

28.6т
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Одиозного зама главы ОП, отвечающего за PR и ввоз средств борьбы с эпидемией вчера отправили на эфир ICTV (канал Пинчука) отвечать на неудобные вопросы про маски, самолёт и Эпицентр. Почему ICTV? Потому что там ему создали максимально комфортные условия. Задали ему всего 2 вопроса: от фракции "Голос" и от "Батькивщины". Такая себе "демократия". Теперь по ответам Кирилла.

Он повторил много раз что деньги на фонд дали бизнесмены. Деньги - не государственные. Т.е. посадить его за разворовывание денег не получиться. Видимо, эта мысль его "греет" как и навар со сделки.

Когда Зеленский встречал МРИЮ, он просто "забыл" упомянуть, что груз частный. Прикольно, да? Интересно, Кирилл думает, мы все идиоты?

Далее Кирилл жжёт совсем: "Отчёт о деятельности фонда будет опубликован, только после международного аудита и только после согласия всех! Доноров". Вы серьезно? Деньги давали наши бизнесмены. Организовывали все вы. А аудит международный и закрытый? Именно это такую прозрачность нам обещал Зеленский год назад. Надеюсь международный аудит проведут Саакашвили, Лещенко и Гончарук ))

PS: почему во время эпидемии, когда власти США, например, конфискуют маски и другие средства борьбы с CoVid-19, наш самый большой самолёт (государственный) летает по частному заказу и везёт частный!!! Груз???

Короче, мелкий и туповатый воришка решил помощь шефу пиарнуться на своей "оборутке", но не сложилось...

Ах да... по Велюру.. все ок... был жёсткий разговор с Колей у президента... теперь всем хозяевам ресторанов в стране стало легче...

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Автор
Павло Капко Павло Капко
Особа
Кирило Тимошенко
Місце
Україна
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Гармаш Віталій
Гармаш Віталій
"...он думает, мы все идиоты?" Чом всі? Їм(йому) вповні достатньо, щоб ними були 75%.
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Yevchuk Ruslan
Yevchuk Ruslan
Гармаш Віталій, минулі вибори можна офіційно назвати переписом ідіотів України?
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1
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Yevchuk Ruslan
Yevchuk Ruslan
Сьогодні розмовляв з людиною,яка сказала що голосувала за Зе, лише тому щоб не пройшов Порошенко. І що вона сподівалася що Вову швидко злиють. Мені байдужий Порошенко,але всі,що голосували за зелену братву на що сподівалися? Ну чому в країні так багато дибілів? З такими телепнями ще довго чекати країні процвітання
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3
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bregovich mark
bregovich mark
Мелкие ту.п.о.в.а.т.ые обн.а.г .левшие в.о.р.и.ш.ки.Это и есть п.а.р.т.и.я с.л.у.г.а на.р.о.д.а!
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