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"Єдиний фронт!" Бойко заговорив про злиття з Тимошенко

2.6тЧитати матеріал російською

Кандидат в президенти України Юрій Бойко заявив про можливу коаліцію з народним депутатом, лідером БЮТ Юлією Тимошенко.

В ефірі NewsOne Бойко повідомив, що готовий об'єднатися і сформувати коаліцію з тим, "хто буде з нами згоден, хто буде робити кроки для світу в країні і тим, хто буде захищати економічні інтереси" виборців.

На питання про коаліцію з Тимошенко політик відповів: "Якщо буде посил до миру, то так".

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Також нардеп розповів про розкол "Опозиційного блоку". За його словами, під час переговорів про об'єднання з партією "За життя" "стало ясно, що частина "Оппоблока", що орієнтована на бізнес, валяла дурня".

"Я вважаю, наш виборець заслуговує того, щоб був створений єдиний опозиційний фронт. Ми протягнемо їм руку, якщо вони зрозуміють, що треба відповідати на запит виборця і об'єднуватися", – додав він.

Юрій Бойко

Юрій Бойко

LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, Оппоблок заявив, що об'єднання сил забезпечило Олександру Вілкулу ще більший перевагу над Юрієм Бойком.

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Особи
Юрій БойкоЮлія Тимошенко
Місце
Україна
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Gordon Yury
Gordon Yury
В ажиотаже борьбы за повышение рейтинга в предвыборной борьбе Бойко слил еще одного промосковского кандидата!
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Старуха бабло с Лазаренко выводила из Украины- сливки с газовых контрактов. Другой только на вышках наварил по 150 млн. Еще и януковский прихвостень взасос целующий лабутена в задницу. О, компашка. И оба на крючке у паршивого сцаря все пидорасии.
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Малько Олександр
Малько Олександр
Чим ближче вибори, тим видніше хто є хто
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