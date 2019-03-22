"Єдиний фронт!" Бойко заговорив про злиття з Тимошенко

Кандидат в президенти України Юрій Бойко заявив про можливу коаліцію з народним депутатом, лідером БЮТ Юлією Тимошенко.

В ефірі NewsOne Бойко повідомив, що готовий об'єднатися і сформувати коаліцію з тим, "хто буде з нами згоден, хто буде робити кроки для світу в країні і тим, хто буде захищати економічні інтереси" виборців.

На питання про коаліцію з Тимошенко політик відповів: "Якщо буде посил до миру, то так".

Також нардеп розповів про розкол "Опозиційного блоку". За його словами, під час переговорів про об'єднання з партією "За життя" "стало ясно, що частина "Оппоблока", що орієнтована на бізнес, валяла дурня".

"Я вважаю, наш виборець заслуговує того, щоб був створений єдиний опозиційний фронт. Ми протягнемо їм руку, якщо вони зрозуміють, що треба відповідати на запит виборця і об'єднуватися", – додав він.

Юрій Бойко LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, Оппоблок заявив, що об'єднання сил забезпечило Олександру Вілкулу ще більший перевагу над Юрієм Бойком.

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