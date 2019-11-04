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5 листопада • оновлено в 00:47
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Є навіть "слуги народу": опубліковано топ прогульників Верховної Ради. Інфографіка

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За підсумками жовтня 16 народних депутатів IX-го скликання пропустили більше 30% голосувань у парламенті.

Як передає "Чесно", у жовтні Рада працювала в сесійному залі 10 днів і провела 17 засідань, на яких було 476 голосувань.

Найбільше голосувань пропустив нардеп Віталій Данилов із фракції "Батьківщина" – його не було під час 97% голосувань.

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Його однопартієць Сергій Тарута і Вадим Рабинович з "Опозиційної платформи – за життя" також потрапили в топ-3, пропустивши більше 75% голосувань.

Також "відзначилися" представники нової політичної сили – Андрій Одарченко та Олександр Дубинський зі "Слуги народу".

Є навіть "слуги народу": опубліковано топ прогульників Верховної Ради. Інфографіка

При цьому найактивнішими нардепами залишаються представники монобільшості, а також "Голос" і "Європейська солідарність".

Є навіть "слуги народу": опубліковано топ прогульників Верховної Ради. Інфографіка

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 вересня президент України Володимир Зеленський підписав закон про скасування депутатської недоторканності.

Так, із 1 січня 2020 року, щоб привернути депутата до кримінальної або адміністративної відповідальності, не потрібно буде дозволу Ради.

У кінці жовтня президент завдав іще одного удару по нардепах – підписав закон про позбавлення народних депутатів права на фінансове забезпечення, якщо вони без поважної причини не голосуватимуть або будуть пропускати засідання комітетів.

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Місце
Україна Київ
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу Партія Вакарчука "Голос" Партія "Європейська солідарність" "Опозиційна платформа - За життя" ВО Батьківщина
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