"Є ідеї!" Зеленський зробив багатообіцяючу заяву щодо Криму

Президент України Володимир Зеленський розповів про плани щодо повернення анексованого Росією Криму.

Він виступив на форумі YES у Києві 13 вересня, зазначивши, що ще не було зустрічі в "нормандському форматі" і з президентом РФ Володимиром Путіним (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

"Найскладніша ситуація у нас буде з поверненням Криму. Скажу чесно, ми думаємо, що у нас є декілька форматів, є декілька ідей, але я не можу про це говорити, це рано. Це буде як із обміном. Я не хочу, щоб хтось використовував наші ідеї, у мене є важливі зустрічі, очікую на зустріч із президентом США", — підкреслив Зеленський.

Володимир Зеленський на форумі YES

"Будемо боротися за повернення Криму і не тільки на словах", — запевнив глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку свого виступу Зеленський влаштував інтерактив і запитав у залу, що для них означає щастя.

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