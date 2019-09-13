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13 вересня • оновлено в 12:20
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"Є ідеї!" Зеленський зробив багатообіцяючу заяву щодо Криму

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Президент України Володимир Зеленський розповів про плани щодо повернення анексованого Росією Криму.

Він виступив на форумі YES у Києві 13 вересня, зазначивши, що ще не було зустрічі в "нормандському форматі" і з президентом РФ Володимиром Путіним (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

"Найскладніша ситуація у нас буде з поверненням Криму. Скажу чесно, ми думаємо, що у нас є декілька форматів, є декілька ідей, але я не можу про це говорити, це рано. Це буде як із обміном. Я не хочу, щоб хтось використовував наші ідеї, у мене є важливі зустрічі, очікую на зустріч із президентом США", — підкреслив Зеленський.

Володимир Зеленський на форумі YES

Володимир Зеленський на форумі YES

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"Будемо боротися за повернення Криму і не тільки на словах", — запевнив глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку свого виступу Зеленський влаштував інтерактив і запитав у залу, що для них означає щастя.

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Тема
Анексія Криму
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Питон Каа
Питон Каа
Смотри - остальное не растеряй, а то в шароварах карманы дырявые...
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Там два танкиста, из кагорты узников Кремля уже есть, которые в Крым на танке собрались...осталость механика водителя найти...Зеля рулить танком будет напевно!
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филипп филипыч
филипп филипыч
вроде войну тоже обещал остановить. и не на словах))
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