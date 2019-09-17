Окупанти запропонували перейменувати Крим на "Республіку Крим – Тавриду".

Вони, звичайно, можуть робити в окупації що завгодно – ми ніяк не зможемо на це вплинути. Але це грубе порушення міжнародного права.

Відповідно до Женевської конвенції 1949 року, вони не мають права щось змінювати. На час окупації вони повинні дотримуватися українського законодавства.

Чому Таврида? Відразу після завоювання Криму Катерина II, щоб придушити кримських татар, вигадала грецькі найменування для Севастополя, Сімферополя (раніше ці міста називалися Ак'яр і Ак'месджит, - Ред.). Назва "Таврія" була використана виходячи з того, що на території Криму жили якісь племена таврів.

Кримський пейзаж, ілюстрація Факти

Звичайно, жодних підстав для цього не було. Це входило в плани так званої детатаризаціі Криму. Про те, що колись на півострові була кримськотатарська держава, що колись було незалежне Кримське ханство, забули.

Потім почалося заселення Криму греками, вірменами, болгарами, тобто тими національностями, які мали проблеми з тюркським світом. Це було зроблено в розрахунком на те, що в разі, якщо кримські татари в окупації будуть щось вчиняти, ці народи як союзники Росії будуть на її боці.

А в 1944 році, коли кримських татар депортували, потреба в греках, вірменах і болгарах відпала, і їх теж депортували. У цьому полягає імперська політика Росії – цинічна і нахабна.

Тому жодних історичних підстав перейменовувати Крим на Тавриду, звичайно, немає.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.