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17 вересня • оновлено в 17:43
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Мустафа Джемілєв
Мустафа Джемілєв
Перший глава Меджлісу кримськотатарського народу, уповноважений президента України з питань кримськотатарського народу Всі статті автора

Перейменувати Крим на Тавриду? Окупанти не мають права

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Окупанти запропонували перейменувати Крим на "Республіку Крим – Тавриду".

Вони, звичайно, можуть робити в окупації що завгодно – ми ніяк не зможемо на це вплинути. Але це грубе порушення міжнародного права.

Відповідно до Женевської конвенції 1949 року, вони не мають права щось змінювати. На час окупації вони повинні дотримуватися українського законодавства.

Чому Таврида? Відразу після завоювання Криму Катерина II, щоб придушити кримських татар, вигадала грецькі найменування для Севастополя, Сімферополя (раніше ці міста називалися Ак'яр і Ак'месджит, - Ред.). Назва "Таврія" була використана виходячи з того, що на території Криму жили якісь племена таврів.

Кримський пейзаж, ілюстрація

Кримський пейзаж, ілюстрація

Факти

Звичайно, жодних підстав для цього не було. Це входило в плани так званої детатаризаціі Криму. Про те, що колись на півострові була кримськотатарська держава, що колись було незалежне Кримське ханство, забули.

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Потім почалося заселення Криму греками, вірменами, болгарами, тобто тими національностями, які мали проблеми з тюркським світом. Це було зроблено в розрахунком на те, що в разі, якщо кримські татари в окупації будуть щось вчиняти, ці народи як союзники Росії будуть на її боці.

А в 1944 році, коли кримських татар депортували, потреба в греках, вірменах і болгарах відпала, і їх теж депортували. У цьому полягає імперська політика Росії – цинічна і нахабна.

Тому жодних історичних підстав перейменовувати Крим на Тавриду, звичайно, немає.

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Автор
Мустафа Джемілєв Мустафа Джемілєв
Теми
Ексклюзив Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Смена названий,замена другими многовековая практика росоккупанта.не удивляюсь,если скоро Донецк переименуют в сталино,а Луганск в ворошиловград.
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Джонсон Саймон Ф., Один Пітер скільки разів перейменовували...
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К. Алла
К. Алла
Крымское ханство постоянно осуществляло набеги на Россию, в том числе Малороссию, и затем продавали славян на рынках рабов. Только после захвата полуострова и ликвидации этого государства, такая практика прекратилась. Так что этот татарчонок пусть сочувствия не ждет.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
К. Алла, твои мозги- коричневая жижа,давай вспомни ещё времена Геродота..бугага
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Салгалов Сергей
Салгалов Сергей
Надо быть проще... Объявить если они переименует часть территории Украины, мы переименует Россию в Московию. Имеем полное право..
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Салгалов Сергей, а Україну - Русь
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Ivanov Igor, Риассия для Украины не старший брат, а младшая десятиюродная сестра. Убогие какие вы нам братья? Монголотатары и финоугры вам братья.
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