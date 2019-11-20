"Дякую кожному військовому!" Зеленський неочікувано прибув на Донбас: відео

Президент України Володимир Зеленський у середу, 20 листопада, прибув у Станицю Луганську на Донбасі, щоб відкрити відремонтований міст.

Підтвердждувальне відео опублікувала пресслужба Офісу глави держави (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зеленський запевнив, що на всіх ділянках, на яких відбулося розведення військ, не чути пострілів.

Зеленський прибув у Станицю Луганську Скріншот із відео

Президент також подякував кожному військовому і волонтеру, які допомагають захищати незалежність України. "Наша мета – завершити війну, оскільки ми втрачаємо найкращих!" – додав він.

Зеленський також розповів, що нагородив посмертно командира 128-ї гірсько-штурмової бригади Євгена Коростельова, який загинув, підірвавшись на міні ворога.

Окрім того, президент заявив, що проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей стане можливим тільки за умови їхнього повернення під контроль України.

Він зазначив, що питання виборів буде порушено під час зустрічі лідерів "нормандської четвірки" 9 грудня у Парижі. "Можливість проведення місцевих виборів уже на території України, а не на тимчасово окупованій території", – наголосив Зеленський.

Президент розповів, коли запрацює міст біля Станиці Луганської, на відкриття якого він і приїхав.

"Як будувався цей міст? Ми ж думали про людей, тому побудували тимчасовий пішохідний міст. Тепер, щоб почати рух по новому мосту, треба розібрати цю тимчасову конструкцію. Це максимум 2-3 дні", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 жовтня Зеленський відвідав Золоте на Донбасі, де тоді готувалися до розведення військ.

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