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27 жовтня • оновлено в 19:35
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Двійник Зеленського раптово звернувся до президента України: оприлюднено відео

7.3т Читати матеріал російською

Російський двійник президента України Володимира Зеленського Умід Ісабаєв зізнався, що у нього є питання до українського лідера.

В ефірі телеканалу НТВ Ісабаєв розповів, що запитав би у Зеленського, якби була можливість: "Чому ви на мене схожі?"

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Також чоловік розповів, що до нього часто підходять на вулиці, просять сфотографуватися і запрошують на корпоративи.

Ісабаєв здобув популярність завдяки випадковому знімку, що потрапив в інтернет, на якому користувачі мережі помітили дивну схожість з українським лідером.

Двійник президента України родом з Узбекистану, а в Москві працює маляром на автосервісі.

Двійник Зеленського раптово звернувся до президента України: оприлюднено відео

Володимир Зеленський і Умід Ісабаев

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні житель Львова Андрій Верлань став одним з найкращих пародистів президента України Володимира Зеленського.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Росія
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Горенко Иван
Горенко Иван
Да он не похож вообще!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "спросил бы у Зеленского, если бы была возможность: "Почему вы на меня похожи?". Потроллил комика)
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Кропива Макс
Кропива Макс
Не особо похож
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Корж Александр
Корж Александр
Кропива Макс, ну разве что с перепою
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