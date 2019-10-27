Двійник Зеленського раптово звернувся до президента України: оприлюднено відео

Російський двійник президента України Володимира Зеленського Умід Ісабаєв зізнався, що у нього є питання до українського лідера.

В ефірі телеканалу НТВ Ісабаєв розповів, що запитав би у Зеленського, якби була можливість: "Чому ви на мене схожі?"

Також чоловік розповів, що до нього часто підходять на вулиці, просять сфотографуватися і запрошують на корпоративи.

Ісабаєв здобув популярність завдяки випадковому знімку, що потрапив в інтернет, на якому користувачі мережі помітили дивну схожість з українським лідером.

Двійник президента України родом з Узбекистану, а в Москві працює маляром на автосервісі.

Володимир Зеленський і Умід Ісабаев

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні житель Львова Андрій Верлань став одним з найкращих пародистів президента України Володимира Зеленського.

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