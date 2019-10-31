"Двері відкриті!" Генсек НАТО зробив потужну заяву про Україну в Раді

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликав Україну до впровадження Закону про нацбезпеку і реформування СБУ.
Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді, передає "Європейська правда". Він зазначив, що у новообраного парламенту є історична можливість змінити Україну на краще.
"Всі ви зробили потужний ривок вперед. Я очікую впровадження Закону про нацбезпеку, який був прийнятий у минулому році, з парламентським контролем над відомствами безпеки і оборони, а також реформування СБУ", - зазначив Столтенберг.
Йенс Столтенберг
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Він підкреслив, що радники НАТО допоможуть Україні працювати над впровадженням євроатлантичних принципів, щоб посилити верховенство права, забезпечити права меншин, реалізувати боротьбу з корупцією і досягти відкритості та прозорості всіх спектрів життя держави.
"Двері НАТО залишаються відкритими. Дорога до членства в НАТО нелегка. Для тих, хто хоче цього, необхідні відданість і значні реформи", - підкреслив генсек.
Відзначимо, що голова Служби безпеки України Іван Баканов подав президенту Володимиру Зеленському проект нової редакції закону "Про Службу безпеки України". У НАТО заявили, що вивчать проект на предмет відповідності кращим практикам Альянсу.
Як писав OBOZREVATEL, колегія Служби безпеки України на засіданні комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки представила концепт нової редакції закону про СБУ.
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