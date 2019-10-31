Головна Новини
31 жовтня • оновлено в 13:51
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Двері відкриті!" Генсек НАТО зробив потужну заяву про Україну в Раді

2.1т Читати матеріал російською

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликав Україну до впровадження Закону про нацбезпеку і реформування СБУ.

Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді, передає "Європейська правда". Він зазначив, що у новообраного парламенту є історична можливість змінити Україну на краще.

"Всі ви зробили потужний ривок вперед. Я очікую впровадження Закону про нацбезпеку, який був прийнятий у минулому році, з парламентським контролем над відомствами безпеки і оборони, а також реформування СБУ", - зазначив Столтенберг.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

скрін

Новини
"Підігруємо Москві?" Ексзаступник голови АП зробив тривожну заяву щодо України в НАТО

Він підкреслив, що радники НАТО допоможуть Україні працювати над впровадженням євроатлантичних принципів, щоб посилити верховенство права, забезпечити права меншин, реалізувати боротьбу з корупцією і досягти відкритості та прозорості всіх спектрів життя держави.

"Двері НАТО залишаються відкритими. Дорога до членства в НАТО нелегка. Для тих, хто хоче цього, необхідні відданість і значні реформи", - підкреслив генсек.

Відзначимо, що голова Служби безпеки України Іван Баканов подав президенту Володимиру Зеленському проект нової редакції закону "Про Службу безпеки України". У НАТО заявили, що вивчать проект на предмет відповідності кращим практикам Альянсу.

Як писав OBOZREVATEL, колегія Служби безпеки України на засіданні комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки представила концепт нової редакції закону про СБУ.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особа
Йенс Столтенберг
Теги
НАТО Верховна Рада України Служба безпеки України
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
42
34
Смішно
3
Цікаво
49
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир Миру
Мир Миру
Збережемо Україну разом.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Надеюсь, про права меньшинств все услышали? Венгрия-то не отступится. Придётся менять закон о языке и образовании. Про "мощный рывок вперёд" к почётному званию самой бедной страны Европы простим ему, хе-хе
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Приезд Североатлантического совета НАТО в Киев - важное проявление солидарности с Украиной, - заявил Яценюк. Чудеса! Мумия ожила!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / думки

ads pixel