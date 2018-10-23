МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

''Думайте про своїх дурнів!'' Цимбалюк яскраво затролив Захарову через Україну

981Читати матеріал російською

Український журналіст Роман Цимбалюк висміяв невдалу спробу в Російській Федерації "не жити Україною".

На своєму Youtube-каналі він прокоментував виступ офіційного представника Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової. "Реагувати на кожну заяву, яке роблять в Києві, не має сенсу, оскільки це все йде в антиросійській і русофобській спрямованості", - заявила вона раніше.

За словами журналіста, Росії має сенс взагалі забути про існування нашої країни.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

"Більше думайте про себе, про Росію, про своїх дурнів й про дороги, навіть якщо вони у вас стали краще, а дурнів менше, що, власне кажучи, абсолютно не факт", - підкреслив він.

Новини
"Люди на це не підуть!" Цимбалюк розкусив план Путіна щодо Донбасу

Цимбалюк здивувався роздумам Захарової про те, хто тепер "старший брат" для нашої країни. "Але найголовніше, речник МЗС РФ повідала, що українські маріонетки займають чималі пости в Москві", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк розгромив президента РФ Путіна за заяву про теракти на Донбасі.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Роман ЦимбалюкМарія Захарова
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги