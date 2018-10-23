''Думайте про своїх дурнів!'' Цимбалюк яскраво затролив Захарову через Україну

Український журналіст Роман Цимбалюк висміяв невдалу спробу в Російській Федерації "не жити Україною".

На своєму Youtube-каналі він прокоментував виступ офіційного представника Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової. "Реагувати на кожну заяву, яке роблять в Києві, не має сенсу, оскільки це все йде в антиросійській і русофобській спрямованості", - заявила вона раніше.

За словами журналіста, Росії має сенс взагалі забути про існування нашої країни.

Роман Цимбалюк

"Більше думайте про себе, про Росію, про своїх дурнів й про дороги, навіть якщо вони у вас стали краще, а дурнів менше, що, власне кажучи, абсолютно не факт", - підкреслив він.

Цимбалюк здивувався роздумам Захарової про те, хто тепер "старший брат" для нашої країни. "Але найголовніше, речник МЗС РФ повідала, що українські маріонетки займають чималі пости в Москві", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк розгромив президента РФ Путіна за заяву про теракти на Донбасі.