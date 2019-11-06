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7 листопада • оновлено в 00:10
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"Думайте, хлопці!" Генерал різко висловився на адресу Ткаченка і Сивохи

6.3т Читати матеріал російською

Ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан побачив небезпечну тенденцію в останніх заявах представників влади щодо Донбасу.

"Небезпечна тенденція почалася не з висловлювання Ткаченка. Перед цим був вислів Сивохи, а ще перед цим, на мій погляд, маніакальне бажання президента України і його команди припинити війну, встановити мир за всяку ціну, незважаючи на національні інтереси України", – заявив він OBOZREVATEL, коментуючи висловлювання радника секретаря РНБО Максима Ткаченка про те, що в ОРДЛО є "професійні, осудні і порядні" люди.

"Ми повинні усвідомлювати, що на окупованих територіях проживають наші громадяни. Вони в цій ситуації тимчасово – мені хочеться в це вірити. Але серед них багато тих, хто вчинили конкретні злочини проти української держави, і вони повинні понести покарання", – наголосив генерал.

Василь Богдан побачив небезпечну тенденцію в останніх заявах представників влади

Василь Богдан побачив небезпечну тенденцію в останніх заявах представників влади

Він заявив, що "огульно формувати громадську думку, що там усе добре, там усі свої, давайте миритися – це на шкоду національній безпеці, національним інтересам і врешті-решт самому процесу, який передбачає досягнення миру на умовах української сторони і відновлення суверенітету і територіальної цілісності країни".

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Богдан констатував, що "останнім часом на відповідальні пости в нашій державі призначаються випадкові люди, які жодним чином не були пов'язані ані з питаннями економіки, ані державної і національної безпеки". На його думку, ці люди, прийшовши до влади зі сфери бізнесу, намагаються застосувати бізнес-підхід і до питань державних, що зовсім неправильно.

"Я б порадив цим хлопцям, перш ніж запускати в суспільство такі заяви, такі сигнали, якщо тільки це не свідома політика Офісу президента, добре думати, зважувати все, що вони випускають на поверхню, і нести відповідальність за такі речі", – заявив генерал.

Водночас він оцінив як можливу перспективу того, що після повернення окупованих територій під контроль України частина людей, що проживають там, "буде задіяна в управлінських структурах".

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Як писав OBOZREVATEL, народний депутат України від "Слуги народу", радник секретаря РНБО Максим Ткаченко зробив скандальну заяву, в якій припустив, що серед терористів "Л/ДНР" можуть бути "гарні люди". Він не виключив, що після деокупації ОРДЛО багато з них увійдуть до команди нової влади. Раніше радник секретаря РНБО Сергій Сивохо зробив заяву про те, що встановленню миру на Донбасі перешкоджає "войовнича меншість".

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особи
Василь Богдан Сергій Сивохо Максим Ткаченко
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу РНБО
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
В том то и беда, что это не самодеятельность отдельных ''сивох', а СОЗНАТЕЛЬНАЯ политика нынешней антиукраинской зеленой власти.
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Моторола Жив
Моторола Жив
Мирный процесс уже не остановить ))
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Моторола Жив
Моторола Жив
Петрова Ольга, прими Руccкий Кукан за щёку и спать баюшки...
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Моторола Жив, опарыш и не мечтай о том что клоуны пиликают , одни уже пиликали , сейчас в мацкве и неизвесно живы ли , вас всех надо в парашу выгнать под пулеметами на пулеметы и тогда будет мир везде , опухоль раковую надо прооперировать и это и коцы и мы ЗНАЕМ
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Убийцы ещё планируют наказать своих жертв. За то, что не дали себя убить. Если Донбасс и даст согласие остаться в составе Украины, то на таких условиях, когда вы забудете мечтать кого-то там судить и наказывать.
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