Дуда заразився COVID-19: з ким він зустрічався під час візиту в Україну
Візит президента Польщі в Україну тривав з 11 до 13 жовтня
12 жовтня відбулася зустріч Дуди із Зеленським, Шмигалем і Разумковим
13 жовтня обидва президенти відвідали Одесу
Президент Польщі Анджей Дуда, у якого виявили коронавірус (COVID-19), минулого тижня відвідав із триденним візитом Україну і зустрічався з першими особами країни.
Як повідомляв OBOZREVATEL, візит Дуди в Київ і Одесу тривав з 11 до 13 жовтня (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
12 жовтня відбулася зустріч президента Польщі з українським колегою Володимиром Зеленським. Спочатку співрозмовники були в масках, але на спільну пресконференцію вийшли без них.
Цього дня Дуда зустрівся з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, обидва були в масках. Також відбулися переговори в розширеному форматі з членами українського уряду.
Зустріч в масках пройшла і зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим.
13 жовтня президенти Польщі й України відвідали Одесу, де провели бізнес-форум.
Також Дуда і Зеленський дали спільне інтерв'ю для телеканалів "Україна 24" і TVP1. При цьому вони сиділи на відстані 1,5 метра один від одного.
Нагадаємо, 24 жовтня у президента Польщі Анджея Дуди було виявлено коронавірус.