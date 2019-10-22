Народний депутат від президентської фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський дізнався, що в політичній силі заговорили про його виключення, і жорстко відповів однопартійцям.

Своєю реакцією він поділився в Telegram-каналі, зазначивши, що це неможливо, оскільки фракція "навіть кнопкодавів побоялася виключати, хоча треба було".

Так, джерело LIGA.net у керівництві "СН" повідомило, що думки вигнати Дубинського є. "Але якщо ми виключимо його, вийдуть іще п'ятеро. При цьому мандат вони не втратять. Ми не хочемо показувати приклад іншим мажоритарникам", – заявив виданню один із керівників фракції.

Дубинський збунтувався проти керівництва "Слуги народу" delo.ua

"Скажу прямо. Кишка тонка виключити мене або когось іншого", – прокоментував Дубинський.

"У моєму випадку, для цього немає жодних підстав, ні понятійних, ні вигаданих", – додав він.

"На злодіях і шапка горить. Виключники хр*нові. Як тільки я зажадав пройти детектор брехні – всі в кущі поховалися", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше через членів фінансового комітету Верховної Ради у "Слузі народу" ініціювали перевірку на детекторі брехні.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!