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22 жовтня • оновлено в 23:37
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"Виключники хр*нові!" Дубинський збунтувався проти керівництва "Слуги народу"

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Народний депутат від президентської фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський дізнався, що в політичній силі заговорили про його виключення, і жорстко відповів однопартійцям.

Своєю реакцією він поділився в Telegram-каналі, зазначивши, що це неможливо, оскільки фракція "навіть кнопкодавів побоялася виключати, хоча треба було".

Так, джерело LIGA.net у керівництві "СН" повідомило, що думки вигнати Дубинського є. "Але якщо ми виключимо його, вийдуть іще п'ятеро. При цьому мандат вони не втратять. Ми не хочемо показувати приклад іншим мажоритарникам", – заявив виданню один із керівників фракції.

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Дубинський збунтувався проти керівництва "Слуги народу"

Дубинський збунтувався проти керівництва "Слуги народу"

delo.ua

"Скажу прямо. Кишка тонка виключити мене або когось іншого", – прокоментував Дубинський.

"У моєму випадку, для цього немає жодних підстав, ні понятійних, ні вигаданих", – додав він.

"На злодіях і шапка горить. Виключники хр*нові. Як тільки я зажадав пройти детектор брехні – всі в кущі поховалися", – підсумував він.

"Виключники хр*нові!" Дубинський збунтувався проти керівництва "Слуги народу"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше через членів фінансового комітету Верховної Ради у "Слузі народу" ініціювали перевірку на детекторі брехні.

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Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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