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10 листопада • оновлено в 19:30
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"Заздрість нікуди не дінеш!" Дубінський відреагував на "гучне розслідування" журналістів

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Народний депутат від президентської фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський став героєм журналістського розслідування проекту BIHUS.info, присвяченого "багатствам" політика.

Анонс програми був опублікований на сторінці розслідувачів у Facebook у неділю, 10 листопада. Уточнюється, що сюжет вийде о 19:30.

"Безсеребреник" з мамою на Мазераті і букетом квартир. Виявляється, робота на 1+1 буває дуже прибутковою", – написали журналісти.

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Олександр Дубинський

Олександр Дубинський

facebook.com/dubinskyi

Нардеп відреагував на "гучний" матеріал. "Тут у Бігуса унікальне розслідування вийшло – про те, скільки у мене квартир, машин, яхт, коней і космічних кораблів", – пожартував він у своєму Telegram-каналі.

"Треба віддати їм належне, – визнають, що все майно нажите задовго до політики. Але пролетарську заздрість, мабуть, нікуди не дінеш", – з іронією додав народний депутат.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Олександр Дубинський звинуватив організаторів відбору на посаду Держсекретаря Мінекономрозвитку в його зриві після того, як до фіналу не вийшов "потрібний" претендент.

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Особи
Олександр Дубінський Денис Бігус
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу розслідування політика видео
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