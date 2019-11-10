"Заздрість нікуди не дінеш!" Дубінський відреагував на "гучне розслідування" журналістів

Народний депутат від президентської фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський став героєм журналістського розслідування проекту BIHUS.info, присвяченого "багатствам" політика.

Анонс програми був опублікований на сторінці розслідувачів у Facebook у неділю, 10 листопада. Уточнюється, що сюжет вийде о 19:30.

"Безсеребреник" з мамою на Мазераті і букетом квартир. Виявляється, робота на 1+1 буває дуже прибутковою", – написали журналісти.

Олександр Дубинський facebook.com/dubinskyi

Нардеп відреагував на "гучний" матеріал. "Тут у Бігуса унікальне розслідування вийшло – про те, скільки у мене квартир, машин, яхт, коней і космічних кораблів", – пожартував він у своєму Telegram-каналі.

"Треба віддати їм належне, – визнають, що все майно нажите задовго до політики. Але пролетарську заздрість, мабуть, нікуди не дінеш", – з іронією додав народний депутат.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Олександр Дубинський звинуватив організаторів відбору на посаду Держсекретаря Мінекономрозвитку в його зриві після того, як до фіналу не вийшов "потрібний" претендент.

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