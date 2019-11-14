Народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Дубінського підловили на порушенні обіцянки не голосувати за відкриття ринку землі в Україні.

Підтверджуючий скріншот опублікував у своєму Telegram-каналі журналіст Володимир Горковенко (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, перед голосуванням Дубінський посперечався в мережі з користувачем Олексієм Караманом. "Саню, ти сам потім за цей закон і проголосуєш! Я про землю!" – написав останній, мабуть, під постом, в якому нардеп приєднався до критики відкриття ринку.

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"Запишіть – х*й", – відповів йому Дубінський. Нардеп навіть порадив співрозмовнику зробити скріншот на майбутнє.

Однак на пленарному засіданні в середу, 13 листопада, Дубінський, як і більшість його колег, підтримав скандальний законопроєкт. Про це свідчать дані про поіменне голосування, оприлюднені на сайті Верховної Ради.

Telegram-канал Володимира Горковенка

"Дубінський, як той пацан: слово дав, слово забрав. Так виник його голос "за" земельний закон", – прокоментував Горковенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

13 листопада монобільшість Верховної Ради зі скандалом прийняла законопроєкт про відкриття земельного ринку.

Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення в авто, в якому пошепки подякував нардепам.

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