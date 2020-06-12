Дружина Зеленського заразилася коронавірусом: де вона з'являлася до діагнозу. Усі деталі

Перша леді України Олена Зеленська отримала позитивний результат тесту на COVID-19.

Як повідомила у Telegram пресслужба Офісу президента, при цьому перша леді почувається добре та не має жодних симптомів хвороби.

Олена Зеленська заразилася коронавірусом "Українська правда"

"Зараз Олена Зеленська перебуває на амбулаторному лікуванні, ізольовано від інших членів сім’ї. Президент України Володимир Зеленський та діти також пройшли тестування, їхні результати негативні", – йдеться в повідомленні.

В ОП зазначили, що під час робочих зустрічей та в побуті перша леді постійно дотримувалася правил карантину та рекомендацій МОЗ, а також, відповідно до вимог протоколу безпеки, регулярно проходила тестування на COVID-19. Результати попереднього тесту, зробленого на початку червня, були негативні.

"Де та коли саме могло відбутися зараження – поки що невідомо, проводиться епідеміологічне розслідування. Всім контактним особам одразу повідомлено про потенційну небезпеку інфікування. Їм рекомендовано дотримуватися самоізоляції та по можливості також пройти тестування", – додала пресслужба.

Сама перша леді також повідомила про зараження коронавірусом у Facebook.

"Сьогодні я отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Неочікувана новина. Особливо враховуючи те, що я та моя родина продовжуємо дотримуватись усіх правил – маски, рукавички, мінімум контактів..." – підкреслила вона.

Зеленська підтвердила, що почувається добре, але перебуває на амбулаторному лікуванні, ізольовано від інших членів сім’ї.

"Послаблення карантину не означає, що COVID-19 зник. Небезпека не минула, вона близько. Ближче, ніж нам може здаватися", – додала дружина президента.

Відзначимо, що останні публічні заходи Олени Зеленської датовані 1 червня. У цей день вона відвідала один з дитячих будинків-інтернатів, а також провела зустріч з представницею Дитячого фонду ООН в Україні.

Олена Зеленська в дитячому будинку-інтернаті Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська з представницею Дитячого фонду ООН в Україні Facebook Олени Зеленської

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні Олена Зеленська разом з відомими телеведучими записала відеозвернення до українських мам, які перебувають на карантині з дітьми.

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