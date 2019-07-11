Дружина в.о. голови ДУСі йде мажоритарником від "Слуги народу"

Дружина в.о. голови Державного управління справами України Ірина Борзова йде мажоритарником на позачергові вибори до Верховної Ради за вінницьким округом №14 від партії "Слуга народу".

Про це повідомила журналістка Тетяна Ніколаєнко в статті для "Цензор.НЕТ". Вона додала, що Борзова володіє бізнесом в окупованому Криму.

Журналістка зазначила, що кандидатка – дочка колишнього соратника Олександра Маслякова за АМІК, а тепер керівника "Ліги сміху" Наума Барула.

Ірина Борзова "Цензор.НЕТ"

Що стосується чоловіка Борзової, Сергія Борзова, то він раніше був керівником команди КВК "Веселі перці". Саме на цьому грунті він і познайомився з президентом України Володимиром Зеленським.

Ніколаєнко зазначила, що Борзова володіє фірмою "Профіль-Н" в сфері ресторанного бізнесу, зареєстрованою в окупованому РФ Судаку. За її словами, вона переоформлена відповідно до вимог російського законодавства, а за даними податкової РФ, у 2016 році отримала 600 тис. рублів прибутку.

Крім того, за даними програми "Наші гроші", у 2016 році чоловік нинішньої кандидатки у нардепи безкоштовно отримав у власність від відомства, яким керував, квартиру в центрі Києва на бульварі Лесі Українки площею 187,9 кв. м. і вартістю не менше 10 млн грн.

Борзова і Зеленський Facebook Ірини Борзова

Ірина Борзова Facebook Natalia Kravczuk

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальний кандидат від "Слуги народу" вибухнув погрозами через розслідування OBOZREVATEL. Також партія Зеленського зливає округ на Чернігівщині одіозному поплічнику Януковича.

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