Дружина Порошенка розповіла про його стан через COVID-19
Марина Порошенко зазначила, що у її доньки в силу молодого віку хвороба виявляється лише стрибками температури
Що ж до лідера "ЄС", то у нього з'явилися проблеми з кров'ю
Крім того, у п'ятого президента досі пневмонія
Дружина п'ятого президента України Марина Порошенко розповіла про самопочуття свого чоловіка Петра Порошенка та доньки Євгенії, які заразилися коронавірусом.
В інтерв'ю для програми "Соромно" журналістки Яніни Соколової вона зазначила, що хвороба у членів її родини протікає по-різному (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
У Євгенії, наголосила колишня перша леді, хвороба протікає відносно легко завдяки молодому віку, втім часом спостерігаються температурні спалахи, які знімають жарознижувальними препаратами. Що ж стосується глави сімейства, то його стан гірший.
"У нього – двостороннє запалення легень. Він перебуває в лікарні, отримує комплексне лікування. На жаль, погіршився стан крові – вона дуже густа. Лікарі навіть не можуть взяти її на аналіз, щоб промоніторити стан та подивитися перебіг хвороби", – розповіла Порошенко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
про те, що Порошенко захворів на коронавірус, він особисто повідомив на своїх сторінках у соцмережах ввечері 29 вересня.
Його дружина Марина Порошенко отримала негативні результати на коронавірус.
3 жовтня п'ятого президента госпіталізували з двобічним запаленням легень.
6 жовтня співголова партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко розповіла, як проходить лікування Порошенка.