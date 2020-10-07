Дружина Порошенка розповіла про його стан через COVID-19

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Політика
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  • Марина Порошенко зазначила, що у її доньки в силу молодого віку хвороба виявляється лише стрибками температури

  • Що ж до лідера "ЄС", то у нього з'явилися проблеми з кров'ю

  • Крім того, у п'ятого президента досі пневмонія

Марина Порошенко розповіла про стан лідера партії ЄС через коронавірус

Дружина п'ятого президента України Марина Порошенко розповіла про самопочуття свого чоловіка Петра Порошенка та доньки Євгенії, які заразилися коронавірусом.

В інтерв'ю для програми "Соромно" журналістки Яніни Соколової вона зазначила, що хвороба у членів її родини протікає по-різному (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У Євгенії, наголосила колишня перша леді, хвороба протікає відносно легко завдяки молодому віку, втім часом спостерігаються температурні спалахи, які знімають жарознижувальними препаратами. Що ж стосується глави сімейства, то його стан гірший.

"У нього – двостороннє запалення легень. Він перебуває в лікарні, отримує комплексне лікування. На жаль, погіршився стан крові – вона дуже густа. Лікарі навіть не можуть взяти її на аналіз, щоб промоніторити стан та подивитися перебіг хвороби", – розповіла Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаКоронавірусЯніна СоколоваПетро ПорошенкоМарина Порошенко