"Дружби немає і не було": Омелян пояснив скасування поїздів до РФ

Міністерство інфраструктури ініціює скасування залізничного сполучення з Росією, зокрема пасажирських поїздів, щоб убезпечити українців.

Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі "5 каналу", наголосивши, що в умовах війни про жодну нормальну співпрацю з Росією не йдеться, тому дії України мають бути жорсткими та адекватними.

"Я вважаю, що таким шляхом ми забезпечимо українців, які все ще на власний ризик їздять до Російської Федерації від можливості бути викраденим або потрапити в лапи ФСБ чи інших правоохоронних органів Росії. Ми бачимо, що ці випадки почастішали", - зазначив Омелян.

За його словами, ключовим у цій забороні також є те, що якщо країни воюють, то "нема чого туди їздити".

"Російсько-української дружби немає і ніколи не було. Була або перманентна окупація, або просто масові вбивства", - підсумував Омелян.

Нагадаємо, напередодні Омелян анонсував нові обмеження у транспортному сполученні з Росією.

Також зазначимо, що російська залізниця (РЖД) з 11 грудня 2017 року повністю перевели пасажирські потяги далекого прямування на новий залізничний обхід України.