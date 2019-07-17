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Другого президента запідозрили у держзраді: що відомо

7.1т Читати матеріал російською

Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження проти другого президента України Леоніда Кучми за статтею "Державна зрада".

Водночас колишнього лідера країни не викликали в ГПУ на допит, передає УНН.

"Повідомляємо, що на підставі заяв керівника української делегації у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Л. Кучми 05.06.2019 р. у м. Мінськ (Республіка Білорусь), які оприлюднені у ЗМІ, Генеральною прокуратурою України 07.06.2019 р. внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 (Державна зрада), ч. 1 ст. 14 (Готування до злочину), ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань), ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258-2 (Публічні заклики до вчинення терористичного акту з використанням засобів масової інформації) КК України", – йдеться в повідомленні.

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У ГПУ наголосили, що досудове розслідування доручено Головному слідчому управлінню СБУ, а процесуальне керівництво забезпечується ГПУ.

"Кучма не викликався до Генеральної прокуратури України для допиту щодо оприлюднених ним заяв", – зазначили в Генпрокуратурі.

Леонід Кучма

Леонід Кучма

Як повідомляв OBOZREVATEL, третій президент України Віктор Ющенко підтвердив своє прибуття на допит у Генеральну прокуратуру України. Його підозрюють у змові з ексглавою держави Віктором Януковичем.

У той же час Печерський районний суд Києва відмовився накласти арешт на майно Ющенка, про що клопотала Генпрокуратура.

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Особа
Леонід Кучма
Місце
Україна
Теги
ГПУ СБУ
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Валевич Борис
Валевич Борис
давно пора - эта старая сволочь развернула курс развития Украины на грязную и коррупционную Россию, отказался от ядерного оружия - вместе с зятем Пинчуком разграбил страну, теперь все 28 лет украинцы в нищите, в отличии от его семьи, страна растеряла весь свой экономический потенциал - эту тварь повесить надо при всех на майдане
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Наливайко Алекс
Наливайко Алекс
Это уже становиться доброй традицией .Игра называется-посади рыжего.Опять подоят как при пасичнике и слегка полинявший Кучма появится на курорте в Карловых-Варах.
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