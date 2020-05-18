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18 травня • оновлено в 12:08
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Україна запропонує новий формат переговорів щодо Криму за прикладом "Мінська"

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Влада України збирається запропонувати окрему платформу для переговорів щодо повернення анексованого Росією Криму.

Про це заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Олексій Резніков розповів про плани з повернення Криму

Олексій Резніков розповів про плани з повернення Криму

"Щодо Криму буде окрема платформа, тому що наявний нині "Мінськ" із самого початку створювався для вирішення питання Донбасу – для припинення військової агресії Росії проти України", – зазначив він.

За словами Резнікова, Україна буде пропонувати формат міжнародних переговорів про повернення Криму і обговорює його зі своїми партнерами.

"Насамперед, коли я був у президента з прем'єр-міністром і мені запропонували очолити це міністерство, то я відразу поставив питання: "Я правильно розумію, що ми говоримо і про тимчасово окупований Крим, і про тимчасово окуповану частину Донбасу?" Відповідь була: "Так, правильно розумієш, тільки так і не інакше", – зазначив віцепрем'єр.

Він нагадав, що першим його офіційним відрядженням на посаді міністра реінтеграції була поїздка до Херсонської області, на лінію адміністративного кордону з Кримом.

Як писав OBOZREVATEL, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що Україна планує повертати Крим шляхом розвитку власної держави й за допомогою міжнародного тиску.

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Тема
Анексія Криму
Особа
Олексій Резніков
Місце
Україна
Тег
Крим
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