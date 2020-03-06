"Друга леді країни?" Нове фото Зеленського викликало шквал в соцмережі

У мережі з'явилося фото президента Володимира Зеленського разом з його прес-секретарем Юлією Мендель, яке викликало неоднозначну реакцію користувачів.

Знімок опублікувала Мендель на своїй сторінці у Facebook (щоб все подивитися фото, проскрольте до кінця новини).

Iuliia Mendel/Facebook

"Завтра у президента Володимира Зеленського обкладинка одного з найвідоміших європейських журналів. Тизер - наше спільне фото. На обкладинці, звичайно, тільки президент", – написала вона.

Користувачі соцмережі здивувалися і відзначили, що прес-секретар виглядає дуже гарно, а деякі пожартували щодо "другої леді країни".

Iuliia Mendel/Facebook

Реакція користувачів на фото

Реакція користувачів на фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель в січні потрапила в скандал в мережі, опублікувавши недоречний пост про трагедії з українським лайнером МАУ в Ірані.

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