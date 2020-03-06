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6 березня • оновлено в 22:51
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Нове фото Зеленського викликало шквал в соцмережі

13.4т
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У мережі з'явилося фото президента Володимира Зеленського разом з його прес-секретарем Юлією Мендель, яке викликало неоднозначну реакцію користувачів.

Знімок опублікувала Мендель на своїй сторінці у Facebook (щоб все подивитися фото, проскрольте до кінця новини).

"Друга леді країни?" Нове фото Зеленського викликало шквал в соцмережі

Iuliia Mendel/Facebook

"Завтра у президента Володимира Зеленського обкладинка одного з найвідоміших європейських журналів. Тизер - наше спільне фото. На обкладинці, звичайно, тільки президент", – написала вона.

Користувачі соцмережі здивувалися і відзначили, що прес-секретар виглядає дуже гарно, а деякі пожартували щодо "другої леді країни".

"Друга леді країни?" Нове фото Зеленського викликало шквал в соцмережі

Iuliia Mendel/Facebook

Реакція користувачів на фото

Реакція користувачів на фото

Реакція користувачів на фото

Реакція користувачів на фото

"Друга леді країни?" Нове фото Зеленського викликало шквал в соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель в січні потрапила в скандал в мережі, опублікувавши недоречний пост про трагедії з українським лайнером МАУ в Ірані.

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Автор
Юрій Сергієнко
Особи
Володимир Зеленський Юлія Мендель
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Ш. Олег
Ш. Олег
Интересно, по протоколу президент и правда фотографируется сидя в присутствии стоящих женщин? Не знаю, у меня это с детства настолько вбито в подкорку, что мышцы автоматически переводят тело в вертикальное положение, когда рядом стоит представительница прекрасного пола. Атавизм, наверное. Пережиток прошлого. Но знаете, что? Нет никакого желания от него избавляться, честное слово. :)
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Червоний Данило
Червоний Данило
это любовница зеленского!
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Odessa Dmitri
Odessa Dmitri
Учитесь как нужно высасывать «новости» из пальца
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